Copa del Mundo 2026: Jeremy Doku criticado por plan de dejar el campamento de Bélgica por el nacimiento de su hijo.

El extremo Jeremy Doku ha sido criticado por decir que quiere abandonar el campamento de la Copa del Mundo de Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo.

La esposa de Doku, Shireen, está programada para dar a luz durante la segunda semana de julio y él tiene la intención de regresar a casa incluso si los Diablos Rojos todavía están en el torneo, que estaría en la etapa de cuartos de final.

“Es mi primer hijo, así que definitivamente quiero estar allí”, dijo el delantero del Manchester City, de 24 años, a Reuters.

“Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones.

“Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer.”

Sin embargo, el plan de Doku de abandonar los Estados Unidos y regresar a casa ha recibido duras críticas de la presentadora del canal L’Equipe, France Pierron, quien calificó de “completamente inútil” a un padre en el momento del nacimiento de su hijo.

“La Copa del Mundo es una alegría increíble”, dijo en un mensaje publicado en la página de Facebook de la publicación deportiva francesa L’Equipe.

“Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar. Puede que no vuelva a suceder en tu vida.

“Estás viviendo un sueño de la infancia, pero vas a abandonarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, un momento repugnante, si me permiten la expresión, en el que el papá es completamente inútil.”