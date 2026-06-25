Programación de TV esta noche: un maravilloso documental sobre el fallecido y grandioso Rik Mayall

Rik Mayall: Magnífico Bárbaro

9pm, Sky Documentaries

La calidad estelar a menudo es evidente a posteriori. Pero es difícil creer que alguien que vio a Rik Mayall en sus primeros días no reconociera la explosión de carisma que era. Este maravillosamente entretenido documental rastrea a Mayall desde su época como cómico estudiantil, pasando por The Young Ones y The New Statesman, hasta su trágica muerte prematura. Adrian Edmondson y Ben Elton se cuentan entre aquellos que rinden tributo cariñoso y ligeramente asombrado. Como dice el director Bob Baldwin: “Le encantaba ser Rik Mayall.” Phil Harrison

Cornualles: Un Año junto al Mar

8pm, Channel 5

Una visita a aquellos que viven y trabajan en Cornualles, incluida Anna, guía principal en St Michael’s Mount, quien nunca se cansa de las impresionantes vistas desde la cima: “¡Quiero decir, mira! ¿Dónde más querrías estar?” Mientras tanto, los fanáticos de The Wicker Man pueden disfrutar especialmente de imágenes del festival del 1 de mayo en Padstow, con su ‘Obby ‘Oss y persiguiendo a “Teaser”. Ali Catterall

24 Horas en Custodia Policial

9pm, Channel 4

Otro día emocionante en la vida de la policía de Bedfordshire comienza con fotos de una mujer de 48 años muerta. El sargento Graham McMillan ve hematomas en su cuerpo y sigue sus sospechas a lo largo de Europa mientras el rastro de pistas amenaza constantemente con agotarse. ¿Terminará con un caso demasiado circunstancial para asegurar una condena? Jack Seale

From

9pm, Sky One

El agotado jefe de policía Boyd (Harold Perrineau de Lost) ha estado tratando de mantener el orden en la maldita ciudad de Fromville, a pesar de estar asediada por horrores físicos y psíquicos que socavan la cordura. Mientras la cuarta temporada llega a su penúltimo episodio, él tiene un plan ambicioso para sacar a todos de su purgatorio ¿pero a qué costo? Graeme Virtue

Los Traidores EE. UU.

9.10pm, BBC Three

El episodio cinco se titula “Si vienes por mí, te terminaré”. Y ciertamente hay tormentas eléctricas durante el desayuno antes de la tarea de hoy: restaurar una fuente en ruinas rastreando ocho estatuas, con $16,000 en juego. Mientras tanto, alguien promete venganza después de su propio asesinato: “Voy a perseguir estos pasillos. Marquen mis palabras.” AC

El Acusado: ¿Más Allá de la Duda Razonable?

10pm, Channel 4

Este episodio de la serie que muestra la dificultad de anular una condena por motivos de error judicial sigue a Stacey Hyde, quien fue declarada culpable del asesinato del novio de su mejor amiga en 2009. ¿Logrará argumentar con éxito que apuñalarlo durante una pelea ebria fue el resultado de defensa propia y que ella es una de las muchas mujeres sentenciadas sin que se analicen adecuadamente las circunstancias? La organización Justice for Women espera que así sea. Alexi Duggins

Elección de Cine

Escape from Pretoria (Francis Annan, 2020), 9pm, Film4

Aunque todavía es extraño aceptar a Daniel “Potter” Radcliffe como un adulto totalmente crecido, él hace el papel de prisionero del ANC de manera convincente en el tenso drama basado en hechos de Francis Annan, ambientado en la Sudáfrica del apartheid de finales de los 70. Sin mayores personajes negros para brindar un contexto político más amplio, la película se centra en el thriller de la fuga de la cárcel. Condenado a 12 años por distribuir panfletos, Tim Jenkin de Radcliffe está decidido a escapar. Afortunadamente, él es un solucionador persistente de problemas, con puertas cerradas solo como un obstáculo temporal cuando tienes un suministro ilimitado de madera. SW