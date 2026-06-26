Salah, Egipto busca hacer historia en el enfrentamiento cargado políticamente con Irán

La Copa del Mundo de 2026 tendrá 13 horarios de inicio diferentes. Puede utilizar el widget de Al Jazeera Sport para averiguar exactamente cuándo juega su equipo en su hora local.

Egipto vs. Irán: Partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 Grupo G Seattle Stadium, Seattle Viernes, 8pm hora local (03:00 GMT del sábado) Podrá seguir toda la previa en Al Jazeera Sport a partir de las 23:30 GMT antes de nuestra transmisión en vivo de comentarios.

Mohamed Salah de Egipto intentará confirmar su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 92 años cuando los gigantes del norte de África se enfrenten a Irán en Seattle el viernes por la noche.

Alentado por su victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda, la primera victoria de Egipto en una Copa del Mundo, los campeones africanos en siete ocasiones pueden llegar a los octavos de final si vencen a Irán, y un empate también podría ser suficiente, dependiendo de otros resultados.

Irán también tiene posibilidades de avanzar a los octavos de final por primera vez, a pesar de lidiar con restricciones de viaje sin precedentes debido a la situación geopolítica de la Copa del Mundo.

Al Jazeera te cuenta todo lo que necesitas saber sobre Egipto vs. Irán:

Salah, Egipto busca hacer historia A pesar de su dominio a nivel continental, Egipto nunca ha destacado en la escena mundial. Pero eso podría cambiar el viernes.

Los Faraones están al borde de llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez, 92 años después de su debut en el torneo en 1934. Según su amado delantero, Mohamed Salah, la clasificación sería “el mayor logro” en la historia de la nación árabe.

Para millones de egipcios, el partido contra Irán ofrece más de una razón para alegrarse, ya que Salah también está cerca de alcanzar un récord personal. Apodado el “Rey Egipcio”, Salah está a solo un gol de convertirse en el máximo goleador de Egipto, igualando la cifra de 69 de Hossam Hassan.

Curiosamente, el exdelantero Hassan, que jugó para Egipto entre 1985 y 2006, es ahora el entrenador principal del equipo de la Copa del Mundo.

“Nosotros no lo apostamos todo a una o dos estrellas y solo confiamos en que nos lo traigan”, dijo Hassan, intentando aligerar la presión sobre su delantero de 34 años.

Además, agregó que la posición central de Salah le ha dado más libertad, con el exjugador del Liverpool marcando un gol y entregando dos asistencias hasta ahora.

“Creo que es una nueva versión de Mo Salah en este momento. Juega en una nueva posición – juega de manera muy libre y muy creativa”, explicó el entrenador.

Irán busca enorgullecer a la nación A lo largo de la Copa del Mundo 2026, Irán ha lidiado con severas restricciones de viaje impuestas por el país anfitrión de sus partidos, Estados Unidos. Las restricciones han afectado tanto la preparación de los jugadores como el descanso y la recuperación postpartido, según el equipo.

Para sus dos primeros partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica, a Irán se le permitió viajar a sus sedes de juego en EE. UU. solo dentro de las 24 horas de sus partidos y tuvieron que regresar a su base de entrenamiento en Tijuana, México, directamente después de cada partido.

Las autoridades estadounidenses han aliviado las restricciones de viaje antes del partido contra Egipto, aunque la federación de fútbol de Irán dijo el miércoles que los funcionarios habían “causado problemas” cuando el equipo viajó desde su base mexicana para el partido del viernes.

El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, dijo a los periodistas el jueves que las restricciones habían “afectado físicamente” a su equipo en los partidos anteriores, pero que ahora Irán está “más en forma y también estamos en una mejor posición”.

“Vamos a ser positivos. No vamos a pensar en ningún otro problema, buscamos dar alegría a nuestro pueblo”, dijo Ghalenoei, negándose también a hablar sobre las celebraciones del Orgullo que rodean el juego.

Irán está buscando llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo en su octavo intento.

Predicciones Egipto vs. Irán El superordenador de Opta ha calculado una probabilidad del 44,1 por ciento de que Egipto gane este partido, mientras que a Irán se le asigna un 24,6 por ciento de probabilidad de victoria. Existe una probabilidad del 31,3 por ciento de que el partido termine en empate.

En general, Egipto es favorito para liderar el Grupo G, con una probabilidad abrumadora del 62,51 por ciento, según Opta.

Hora de inicio y canal de televisión de Egipto vs. Irán – Egipto: beIN SPORTS MAX 5, beIN SPORTS MAX 1 (6 am del sábado, hora estándar de Egipto) – Irán: IRIB TV3, IRIB Varzesh, Persiana Sports, GEM TV (6:30 am del sábado, hora estándar de Irán) – Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Two, Red Button 1 (4 am del sábado, horario de verano británico) – Estados Unidos: FOX One, Telemundo App, Telemundo Network, Peacock, FS1 (10:30 pm, hora de verano del este)

Para consultar la programación de televisión de su país, diríjase al calendario de TV de la FIFA aquí.

Escenario en el Grupo G El Grupo G está abierto, con los cuatro equipos en la carrera por los octavos de final.

Después de dos juegos, Egipto lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que Irán está segundo con dos puntos, Bélgica es tercero con la misma cantidad y Nueva Zelanda es último con un punto.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores equipos en tercer lugar, avanzarán a los octavos de final.

¿Pueden Egipto o Irán liderar el Grupo G? Sí. Egipto sellará el primer lugar si derrota a Irán, mientras que un empate también será suficiente si Bélgica no logra vencer a Nueva Zelanda por una diferencia de tres goles o más.

Irán también tiene la posibilidad de conseguir el primer lugar, lo que podrían lograr si vencen a Egipto y Bélgica no logra vencer a Nueva Zelanda. Si Irán gana el grupo, podrían enfrentarse a Estados Unidos en los octavos de final.

Guía de forma (Últimos cinco juegos, el más reciente primero)

Egipto: V-E-D-V-D Irán: E-E-V-V-V

El historial de Irán es superior al de Egipto en los últimos cinco juegos.

Irán empató con Bélgica en su último partido y empató con Nueva Zelanda en el primer partido de la Copa del Mundo. Antes de eso, vencieron a Mali y Gambia en amistosos previos a la Copa del Mundo y vencieron a Costa Rica en un amistoso en marzo.

Egipto registró su primera victoria en la Copa del Mundo al vencer a Nueva Zelanda en el segundo partido del grupo, mientras que empataron con Bélgica en su primer partido del torneo. Perdieron con Brasil y vencieron a Rusia en amistosos previos a la Copa del Mundo y empataron con España en un amistoso en marzo.

Noticias sobre el equipo de Egipto vs. Irán La pareja egipcia Hamdi Fathy (isquiotibiales) y Hossam Abdelmaguid (cabeza) tienen dudas por lesiones.

Irán no ha informado de ninguna lesión de jugadores en la previa del último día de partido.

Once inicial previsto de Egipto (4-2-3-1): Shobeir (portero); Hany, Ibrahim, Rabia, El Fotouh; Ateya, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

Once inicial previsto de Irán (5-4-1): Beiranvand (portero); Rezaeian, Kanaani, Nemati, Khalilzadeh, Safi; Jahanbakhsh, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi; Taremi