Resultados de Nike superan estimaciones a pesar de la caída del 12% en las ventas de China; minorista espera reembolso de aranceles de $986 millones.

Resultados de Nike superan estimaciones a pesar de la caída del 12%...

Nike publicó el martes sus ganancias trimestrales y sus ingresos que superaron las expectativas de Wall Street, a pesar de otra caída en las ventas en su mercado clave de China.

Esto es lo que informó Nike para su cuarto trimestre fiscal en comparación con las expectativas de los analistas, según estimaciones de consenso de LSEG:

– Beneficio por acción: 20 centavos ajustados frente a los 13 centavos esperados – Ingresos: $10.97 mil millones frente a los $10.86 mil millones esperados

Las acciones de Nike cayeron hasta un 8% en la negociación extendida del martes antes de recuperar gran parte de las pérdidas.

La compañía dijo que su margen bruto aumentó un 8.9% durante el trimestre, en gran parte debido a un reembolso arancelario esperado de casi $986 millones después de que la Corte Suprema derrocara gran parte de los aranceles mundiales del Presidente Donald Trump. Los reembolsos arancelarios contribuyeron con 52 centavos al beneficio por acción de Nike para el trimestre.

Los ejecutivos de la compañía dijeron en una llamada con analistas que al final del trimestre, Nike había cobrado más de $300 millones en efectivo relacionados con sus reclamos de reembolso de aranceles.

Nike registró un beneficio neto de $1.07 mil millones, o 72 centavos por acción, en comparación con $211 millones, o 14 centavos por acción, en el año anterior.

Los ingresos aumentaron a $10.97 mil millones, un 1% menos que los $11.10 mil millones del periodo anterior.

Los ingresos de Nike en América del Norte, su mercado más grande, aumentaron un 3% a $4.83 mil millones. Sin embargo, no alcanzó las expectativas de los analistas de $4.88 mil millones, según StreetAccount.

Las ventas en el mercado de Gran China de Nike cayeron un 12% a $1.30 mil millones. Aun así, la compañía superó las expectativas de Wall Street de $1.24 mil millones en ingresos.

En una llamada con analistas, el CEO Elliott Hill dijo que la compañía está “totalmente comprometida a recuperar” el mercado chino.

“En general, los resultados aún no están ahí”, dijo Hill. “Sabemos que no estamos alcanzando nuestro máximo potencial, particularmente en la ropa de deporte de Nike y la ropa de calle de Jordan, donde la rotación de stock sigue siendo un desafío, afectando tanto los descuentos actuales como los pedidos futuros.”

Para todo el año fiscal 2026, Nike reportó un beneficio neto de $3.11 mil millones, o $2.10 por acción, en comparación con $3.22 mil millones, o $2.16 por acción, en el año anterior.

A medida que la compañía mira hacia el futuro, reiteró la guía proporcionada el trimestre fiscal pasado, esperando que las ganancias sean “más o menos planas” en los dos primeros trimestres del año fiscal 2027, según Friend. Nike también espera que el margen bruto para el primer trimestre fiscal de 2027 sea ligeramente positivo.

Las ganancias llegan en un momento en que Hill ha estado tratando de reposicionar a Nike para el crecimiento en medio de las caídas de ventas. La compañía advirtió previamente que su recuperación no sería lineal, ya que ciertas partes del negocio mejoran a diferentes velocidades.

Hill dijo anteriormente que los segmentos en los que Nike se enfocó inicialmente en recuperarse comienzan a ver “momentum”.

El esfuerzo de recuperación también se enfrenta a la incertidumbre macroeconómica, alimentada por aranceles, la guerra en Medio Oriente, el aumento de los precios del gas y más. El CFO Matt Friend dijo en la llamada con analistas que el consumidor de Nike está “bajo presión en todo el mundo”, teniendo un impacto excesivo en la ropa deportiva, que vio una disminución de las ventas de un porcentaje de dos dígitos en el trimestre.

En abril, Nike llevó a cabo un amplia ronda de despidos, reduciendo 1,400 puestos en toda la organización en su segunda reducción de personal del año.

La semana pasada, la compañía anunció una transición de CFO planeada, con el ex ejecutivo de Pfizer, David Denton, reemplazando a Friend a partir del 17 de agosto.

Aun así, Nike ha experimentado un auge por la Copa Mundial, celebrada en América del Norte este verano. Aunque no es un patrocinador oficial, la compañía vio cómo sus anuncios superaban ampliamente a su rival en zapatillas Adidas y ganaban un gran impulso en las redes sociales.

“Lo que se siente diferente esta vez es que no tratamos el torneo como un momento único, lo estamos utilizando para remodelar nuestro negocio, contando una historia conectada con el tiempo, involucrando a diferentes comunidades de manera relevante y construyendo un impulso que sobrepasa con creces el torneo”, dijo Hill en la llamada con analistas.