La incertidumbre nubla el próximo paso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

La incertidumbre nubla el próximo paso en las negociaciones entre Estados Unidos...

Las Estados Unidos e Irán están compartiendo mensajes contradictorios sobre las perspectivas de una reunión entre los negociadores clave en Qatar esta semana, inyectando aún más incertidumbre en un proceso de paz que supuestamente se centra en abordar el programa nuclear de Irán pero que hasta ahora ha estado dominado por el Estrecho de Ormuz.

Las conversaciones entre los países originalmente estaban programadas para tener lugar en Suiza esta semana y tratar temas nucleares, pero el lugar y la agenda de las reuniones de alto nivel y técnicas planificadas cambiaron luego de una nueva serie de ataques de tira y afloja entre Estados Unidos e Irán sobre el paso estratégico, dijo un funcionario estadounidense y otra fuente.

Si bien la administración Trump está presionando por negociaciones directas, aún no está claro si los funcionarios iraníes y estadounidenses se reunirán cara a cara o se comunicarán únicamente a través de mediadores cataríes, añadieron.

El presidente Trump anunció el lunes que una reunión tendría lugar en la capital de Qatar el martes a solicitud de Teherán.

“IRÁN HA SOLICITADO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!” dijo Trump en una publicación en redes sociales el lunes por la mañana.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que Estados Unidos estaría representado por el Enviado Especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, y que se esperaba que se llevaran a cabo tanto conversaciones de alto nivel como técnicas con Irán.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, pintó un panorama diferente de las próximas reuniones. Dijo que si bien una delegación iraní viajaría a Doha para discutir la implementación del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, su viaje no tenía ninguna conexión con la visita de Kushner y Witkoff.

“No hay reuniones de negociación con el lado estadounidense programadas en los próximos días”, afirmó Baghaei.

La aparente reticencia del régimen iraní a reanudar conversaciones en persona representa un paso significativo atrás de las negociaciones de alto nivel que tuvieron lugar en Suiza a principios de este mes tras la firma de un memorando de entendimiento entre los países. Después de esa reunión, el vicepresidente JD Vance informó que las largas conversaciones con altos funcionarios iraníes habían dado como resultado una “buena base para un acuerdo final exitoso” y dijo que habían progresado hacia la creación de un “mecanismo” para garantizar que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

El acuerdo provisional establece que Irán debería “hacer arreglos utilizando sus mejores esfuerzos para el paso seguro de embarcaciones comerciales sin cargo durante 60 días solamente desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa.”

Pero Irán ha amenazado repetidamente con cerrar el estrecho, y el jueves, atacó un buque portacontenedores que transitaba la vía marítima, dando lugar a un intercambio de ataques de cuatro días con Estados Unidos que obstaculizó el tráfico de barcos.

Los funcionarios de la administración Trump están ansiosos por restaurar las condiciones en el Estrecho de Ormuz a su estado previo a la guerra, pero fuentes dijeron a ABC News que recientes informes de inteligencia predicen que Teherán continuará amenazando con reanudar su control sobre la vía acuática, una realidad que le otorga a Irán una significativa ventaja sobre la economía global.

El memorando de entendimiento también insta a Irán y Estados Unidos a llegar a un amplio acuerdo en 60 días. Casi una cuarta parte de ese tiempo ha transcurrido.

Aunque el acuerdo provisional dice que ese período puede ser prorrogado por acuerdo mutuo, Trump ha declarado repetidamente que no permitiría que Irán dilatara las negociaciones.

“Estamos negociando desde una posición de pura fuerza, pura fuerza. Ellos lo saben,” dijo Trump el jueves.