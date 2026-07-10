¿Cuáles son las reglas sobre donaciones políticas y regalos en el Reino Unido?

La cuestión de quién financia a los políticos y a los partidos políticos, y por qué quieren dar dinero para que la gente sea elegida, es extremadamente controvertida. En principio, los votantes del Reino Unido pueden apoyar a sus políticos elegidos a través de donaciones o beneficios, siempre y cuando esos candidatos y sus partidos se mantengan dentro de los límites de gastos durante un período electoral, diseñado para evitar que los intereses poderosos influyan en el resultado.

Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento de mega donantes que aportan sumas enormes a los partidos políticos, lo que ha llevado a pedir un nuevo límite en la cantidad que un individuo o empresa puede donar en un año. También ha habido presión para una mayor transparencia en torno a los intereses financieros después del escándalo por el regalo de £5 millones de Nigel Farage del multimillonario de la criptomoneda Christopher Harborne con base en Tailandia, poco antes de que el líder de Reform UK se convirtiera en diputado. Las reglas establecen que los regalos solo deben ser declarados si son políticos, y Farage ha dicho que fue “personal” y dado libremente sin condiciones. El comisionado de normas del Parlamento está investigando el caso. Entonces, ¿cuáles son las reglas sobre donaciones y regalos políticos?

¿Cómo se financian los partidos políticos?

Las donaciones de individuos, empresas y organizaciones conforman el mayor elemento de financiación política, pero los partidos también obtienen dinero de cuotas de membresía, eventos de conferencias del partido y financiación estatal conocida como “dinero breve” para los partidos de oposición con diputados.

¿Quién puede donar a los partidos políticos?

Las donaciones superiores a £500 para partidos y superiores a £50 para candidatos pueden ser realizadas por votantes en el registro electoral, empresas registradas en el Reino Unido que realicen negocios legítimos, sindicatos registrados en el Reino Unido y asociaciones no incorporadas.

¿Por qué se permiten donaciones privadas en lugar de una mayor financiación estatal?

La biblioteca de la Cámara de los Comunes explica que la financiación política se basa en los principios de “voluntarismo”. Afirma que esto protege la libertad de los ciudadanos para dar dinero como elijan, y evita poner a los partidos políticos bajo un control excesivo a través de la financiación estatal.

Sin embargo, los críticos del voluntarismo argumentan que los partidos políticos pueden llegar a depender de un pequeño número de donantes adinerados, lo que, según la biblioteca de la Cámara de los Comunes, puede “generar sospechas y riesgo de influencia indebida”.

Los políticos también son conscientes de que votar para dar a sus partidos una mayor financiación estatal puede no ser popular entre el público, cuando hay tantas otras demandas sobre el Tesoro.

¿Cómo sabemos quién realiza donaciones?

La legislación de 2000 regula el régimen de transparencia en torno a las donaciones, sumándose a las leyes centenarias que establecieron límites de gastos para las elecciones.

Bajo las reglas, los donantes y los partidos deben registrar los nombres, el tamaño de las donaciones y la fecha en que se recibieron para un registro público disponible. Las donaciones superiores a £11,180 en un año deben ser reportadas

¿Por qué hay un impulso por parte de algunos diputados y grupos de la sociedad civil para un límite de donaciones?

Muchos diputados están preocupados por los millones que han estado fluyendo hacia la política por parte de mega donantes en los últimos años. Esto incluye £20 millones a los Conservadores antes de la última elección, así como £15 millones a Reform UK de Harborne y £4 millones de Ben Delo, otro emprendedor de criptomonedas. El gobierno recientemente estableció un límite a las donaciones de inversores extranjeros, limitándolo a £100,000 al año.

Una investigación de Transparencia Internacional muestra que la proporción de donaciones políticas provenientes de individuos y empresas que dan £1 millón o más ha aumentado del 1% en 2015 al 35% para el 2024.

Stella Creasy, una diputada laborista, dice que esto no es suficiente y está presionando por un límite de £100,000 para todos los donantes. Otro diputado laborista, Alex Sobel, ha propuesto un límite fijado en £1 millón.

¿Por qué el gobierno se ha resistido hasta ahora?

El número 10 ha dicho que las personas deberían ser libres de dar lo que quieran a los partidos políticos. También hay una sospecha de que el Partido Laborista se muestra reacio a respaldar una política que podría limitar las donaciones de los sindicatos, aunque podría ser posible sortear eso. El sindicato GMB ha dicho que se opone a la idea de un límite, ya que podría provocar una reacción en contra de los sindicatos que financian partidos en el futuro.

¿Cuáles son las reglas en torno a regalos y beneficios para los diputados?

Los diputados deben declarar cualquier regalo o beneficio por encima de £300 de valor si los reciben en su calidad de parlamentarios o si tienen un propósito político. Si el regalo tiene un valor superior a £500, entonces la persona que lo da debe ser una fuente permitida.

También deben registrar cualquier regalo recibido por terceros, como miembros de la familia, si el regalo fue dado por su condición de diputado.

Las reglas establecen que los diputados no necesitan registrar “beneficios que no puedan ser razonablemente considerados por otros como relacionados con la membresía de la cámara o con las actividades parlamentarias o políticas del miembro; por ejemplo, regalos o beneficios puramente personales de parejas o familiares”. Pero las reglas agregan: “Se debe considerar tanto el posible motivo del donante como el uso que se le dará al regalo. Si hay alguna duda, el beneficio debería ser registrado”.

Se dice que los diputados deben declarar todos sus intereses financieros actuales, y cualquier beneficio (que no sean ingresos) recibidos en los 12 meses previos a su elección.

¿Un límite habría evitado que Farage aceptara el regalo de £5 millones?

Depende. Farage ha argumentado que el regalo es personal, no político, y no necesitaba ser declarado. Todos los regalos o beneficios por encima del umbral deben ser registrados si ocurren dentro de los 12 meses de la elección de un diputado, pero solo si son políticos. El comisionado de normas decidirá.

Un límite ciertamente habría reducido la financiación de Harborne y Delo al partido político, y también habría afectado a los Conservadores y al Partido Laborista en menor medida.