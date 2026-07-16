Los jugadores argentinos exhiben la pancarta de las Malvinas después de la victoria sobre Inglaterra en la Copa del Mundo; en peligro de enfrentar sanciones de la FIFA

La semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra estuvo a la altura de su alto nivel. En este thriller de alto octanaje, el equipo de Lionel Messi prevaleció 2-1 para preparar el choque cumbre contra España el domingo 19 de julio. Como era de esperar, los ánimos se caldearon durante todo el partido y, en varias ocasiones, jugadores de los dos equipos se enfrentaron en el campo. En el partido se cometieron un total de 26 faltas y cuatro tarjetas amarillas y la mala sangre se derramó sobre el terreno de juego. Al final, a la dramática victoria de Argentina sobre Inglaterra le siguió otro momento que rápidamente llamó la atención. El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con las palabras “Las Malvinas son argentinas”, en referencia a las Islas Malvinas. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Después de sellar una emocionante remontada por 2-1 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, los defensores argentinos Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi fueron capturados desplegando una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas” (Las Malvinas son Argentinas) durante las celebraciones posteriores al partido.

Lea también: Duda de Lionel Messi bajo tu propia responsabilidad; La CABRA y los monstruos de la mentalidad argentina nunca se rinden

El mensaje se refiere a las Islas Malvinas, conocidas como Islas Malvinas en Argentina. Las Islas siguen siendo un territorio disputado desde hace mucho tiempo cuya soberanía ha sido una cuestión política delicada durante décadas. Las Islas estuvieron en el centro de la Guerra de las Malvinas de 1982, un conflicto de 74 días entre Gran Bretaña y Argentina que se cobró la vida de más de 900 personas, incluidos 649 argentinos y 255 británicos.

Gran Bretaña recuperó el control de las islas después de la guerra, pero Argentina continúa manteniendo su reclamo sobre el territorio, considerando a las Malvinas como parte integral de su identidad nacional.

La exhibición en el campo ahora podría llamar la atención de la FIFA, ya que las regulaciones del organismo rector prohíben los mensajes políticos durante las competiciones oficiales. Sin embargo, cualquier acción disciplinaria, si se toma en cuenta, se produciría pocos días antes de que Argentina se enfrente a España en la final de la Copa del Mundo del domingo, donde el equipo de Messi intentará defender el título que levantó en Qatar en 2022.

El tema de Malvinas había surgido previamente durante la campaña de Argentina en la Copa Mundial. Según The Guardian, se escuchó a los jugadores corear “Por las Malvinas, por Diego Maradona y por el último de Messi”, luego de derrotar a Suiza en cuartos de final para preparar el encuentro con Inglaterra.

La pancarta desplegada tras la semifinal se produjo a pesar de las restricciones impuestas a los aficionados. Según The Associated Press, a los fanáticos argentinos se les había prohibido ingresar al estadio banderas y pancartas relacionadas con las Malvinas.

¿Qué pasó en el juego? Hablando de la semifinal, el lugar de Argentina en el choque por el título se aseguró mediante una remontada ante Inglaterra. Anthony Gordon puso a Inglaterra en ventaja en el minuto 55. Sin embargo, Enzo Fernández igualó el marcador a cinco minutos del final con un espectacular disparo desde lejos. Luego, en los últimos minutos del partido, Lautaro Martínez remató de cabeza para completar la remontada de Argentina.

Anteriormente, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, había confirmado que no se permitirían banderas y pancartas que hicieran referencia a las Islas Malvinas, citando el código de conducta de la FIFA, que prohíbe contenido políticamente divisivo en las sedes de los torneos.