El presidente argentino Milei dice que la superstición le impedirá ir a la final del Mundial

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El presidente argentino, Javier Milei, ha dicho que no irá a la final del Mundial por superstición. Agregó que también usará la misma chaqueta gruesa.

Verá el gran partido entre España y Argentina desde casa, donde ha visto los siete partidos anteriores del campeón defensor.

En América Latina, y particularmente en Argentina, las llamadas “cábalas”, o creencias y hábitos rituales, tienen un peso inusual, lo que refleja la intensidad con la que muchos aquí miran a su selección nacional.

Cuando se le preguntó el jueves si viajaría a Nueva Jersey para ver el partido del domingo junto a su aliado cercano, el presidente estadounidense Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como se esperaba, Milei respondió: “De ninguna manera”.

“Voy a seguir viendo todos los partidos desde Olivos”, dijo a una emisora ​​de radio local de Buenos Aires, El Observador, en referencia a su residencia presidencial.

El periodista le preguntó si se queda en casa por motivos supersticiosos. Milei dijo que sí y continuó explicando otro de sus rituales: “Como hace frío y no enciendo la calefacción, llevo una chaqueta con la marca de la petrolera. El día del partido contra Suiza me dio mucho calor. Me la quité y nos hicieron un gol. Me la volví a poner y no me la volví a quitar”.

El presidente argentino Javier Milei. ( AP )

Al igual que Milei, la mayoría de los argentinos tienen cábalas que exigen seguir exactamente la misma rutina si el equipo está ganando. Algunos visten la misma ropa durante todos los partidos y se niegan a lavar sus camisetas durante el Mundial. Algunos ven cada partido en el mismo lugar, o no se les permite verlo en absoluto, como puede ser el caso de aquellos que están en el baño cuando Argentina anota.

Las acciones más pequeñas adquieren un significado extraordinario. En un video ampliamente compartido de esta Copa Mundial, un grupo de fanáticos comenzó a leer la Biblia justo cuando Argentina comenzaba a anotar contra Egipto, lo que los obligó a repetir el ritual en cada partido desde entonces. Un ritual común para impactar al equipo rival consiste en congelar figuras de jugadores o trozos de papel con los nombres de los oponentes.

Los presidentes argentinos han sido durante mucho tiempo cautelosos a la hora de asistir a partidos de alto riesgo de la Copa Mundial para evitar traer mala suerte a sus equipos. La superstición se remonta al torneo de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem visitó al equipo argentino justo antes de que sufriera una sorprendente derrota inicial ante Camerún.

Menem fue tildado de “mufa”, un maleficio. No se sabe que ningún presidente argentino en ejercicio haya asistido a un partido de la selección nacional desde entonces.