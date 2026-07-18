Documentos desclasificados promocionados por Trump dicen que los sistemas electorales serían difíciles de manipular

Nuevos documentos desclasificados promocionados por el presidente Donald Trump durante su discurso sobre la seguridad electoral el jueves arrojan dudas sobre algunas de sus afirmaciones sobre las “vulnerabilidades impactantes” en la infraestructura electoral del país.

Mientras Trump afirmaba durante su discurso que los sistemas electorales de la nación son vulnerables al “hackeo, la explotación y la interferencia extranjera”, los informes de inteligencia publicados por la Casa Blanca concluyeron en general que la principal infraestructura utilizada para llevar a cabo elecciones en Estados Unidos “sería difícil de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para alterar el resultado electoral”.

“Se ha causado un gran daño a nuestro país. Nuestras elecciones quedaron vulnerables a ser manipuladas y robadas, y se perdió la confianza del pueblo estadounidense”, dijo Trump, sin proporcionar evidencia.

‘“Difícil de manipular a escala”’

Los documentos señalaron que aunque algunas partes de la infraestructura electoral conectadas a Internet, como las bases de datos de registro de votantes y los libros de registro de votantes, son vulnerables a ciberataques, los sistemas utilizados para tabular, transmitir y mostrar los resultados electorales no pueden ser manipulados a gran escala, y las auditorías y los rastreos de papel “descubrirían tales esfuerzos en casi todos los estados de EE. UU.”.

“Creemos que actores hostiles también podrían manipular sistemas que cuentan o tabulan votos, como las máquinas de votación, a nivel local, pero probablemente sería difícil coordinar una campaña para alterar los resultados de votación a gran escala”, dijo un informe de agosto de 2020 del Consejo de Inteligencia Nacional. “Del mismo modo, los actores extranjeros tendrían dificultades para coordinar una campaña a gran escala para manipular el voto por correo, y probablemente la robusta supervisión postal detectaría cualquier esfuerzo a gran escala”.

El informe concluyó que los ciberataques podrían retrasar potencialmente la votación, pero “probablemente no afectarían la integridad de los resultados certificados”.

(Contexto: Documentos desclasificados cuestionan las afirmaciones de Trump sobre la seguridad electoral. No hay evidencia de manipulación generalizada de los resultados electorales.)

Mientras que otro informe afirmó que adversarios extranjeros como Rusia, China, Irán y Corea del Norte “tienen la capacidad de acceder y potencialmente manipular datos en los sistemas informáticos relacionados con las elecciones de EE. UU.”, el informe no identificó “planes específicos para interferir en el funcionamiento de estos sistemas” o instancias pasadas en las que los resultados cambiaron debido a las acciones de actores extranjeros.

(Lista de países con capacidad de acceso y manipulación de datos en los sistemas informáticos de EE. UU. sin lograrlo a gran escala.)

“Si bien un adversario podría manipular resultados de votación en múltiples jurisdicciones y suficientes estados para influenciar una elección presidencial, juzgamos que llevar a cabo tal campaña sería difícil y que es muy probable que las auditorías postelectorales y los rastros de papel descubrirían tal esfuerzo”, dijo aquel informe.

(Verificación de hechos: Informe de inteligencia destaca la dificultad de manipular los procesos electorales a gran escala por parte de países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte.)

Un informe de agosto del 2020 del Consejo de Inteligencia Nacional señaló que el único país que se observó intentando atacar o manipular los sistemas electorales durante las elecciones de 2020 fue Rusia, que utilizó “una serie de medidas principalmente para denigrar al exvicepresidente Biden” y compartir información mayormente favorable sobre el presidente Trump.

(Verificación de hechos: Rusia fue el único país observado tratando de influenciar las elecciones de 2020.)

(Nota al margen: Recuerde mantener la neutralidad y precisión en la traducción para mantener la integridad de la información.)