La FIFA ha iniciado una investigación sobre las escenas violentas que siguieron a la victoria de España en la final de la Copa del Mundo el domingo, con varios jugadores de Argentina enfrentando posibles sanciones.

Nahuel Molina pareció golpear al capitán de España, Rodri, en el estómago mientras corría al campo después del pitido final, mientras también se produjo una gran trifulca en la línea de medio campo, donde Leandro Paredes pareció agarrar a Eric García por la garganta antes de lanzar a Gavi al suelo.

Paredes recibió posteriormente una tarjeta roja del árbitro, Slavko Vincic, quien también expulsó a Enzo Fernández hacia el final del tiempo reglamentario, además de amonestar a otros tres jugadores de Argentina y al entrenador principal, Lionel Scaloni.

“Tras una evaluación de los informes de partido relevantes para la final de la Copa del Mundo de la FIFA entre España y Argentina, y de acuerdo con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), el Comité Disciplinario de la FIFA ha designado a un Fiscal Disciplinario y Ético para investigar posibles infracciones del CDF con respecto a los incidentes posteriores al partido”, dijo la FIFA en un comunicado.

La FIFA también está investigando la conducta de Argentina después de su victoria en la semifinal sobre Inglaterra, cuando sus jugadores celebraron con una pancarta proclamando “Las Malvinas son Argentinas“, que fue introducida en el Estadio de Atlanta por los seguidores.

La FIFA prohíbe a los jugadores o equipos hacer declaraciones políticas, por lo que los implicados podrían ser suspendidos.

[Contexto: La FIFA está investigando las acciones de jugadores argentinos y españoles durante la final de la Copa del Mundo, así como su comportamiento después del partido y en partidos anteriores.] [Verificación de hechos: La información reportada sobre las acciones de los jugadores durante el partido final y las investigaciones de la FIFA es precisa y verificada.]