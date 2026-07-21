Pruebas antidopaje nocturnas de Vingegaard y Pogacar autorizadas por juez de París.

Un juez de París autorizó las pruebas de dopaje nocturnas del líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, y su rival más cercano, Jonas Vingegaard, en las primeras horas del domingo por la mañana. La oficina del fiscal de París confirmó el lunes que la Agencia de Pruebas Internacionales (ITA) solicitó al “juez de París especializado en asuntos de libertad y detención” que autorizara las pruebas antidopaje que se llevaron a cabo durante la noche entre el 18 y el 19 de julio.

Vingegaard y Pogacar fueron sometidos a controles de dopaje nocturnos inesperados, fuera de la ventana normal de 6am a 11pm, antes de la etapa 15, mientras el pelotón se dirigía a Plateau de Solaison en los Alpes de Saboya. Vingegaard fue examinado a las 2am del domingo por la ITA, mientras que la inesperada llamada de Pogacar llegó a las 5am. Pogacar describió la prueba de las 2am de Vingegaard como “inhumana” y sugirió que “arruinó” el sueño de su rival de toda la vida y podría haber sido un factor en la caída del domingo, en la que se rompió la clavícula y lo obligó a retirarse del Tour.

Los controles nocturnos fueron ampliamente condenados por los principales corredores y el personal de los equipos, incluido Remco Evenepoel, ahora segundo en la clasificación general del Tour, y el compañero de equipo de Vingegaard, Matteo Jorgenson, quienes dijeron que mostraba “una completa falta de respeto” hacia los corredores.

Se cree que hasta cinco equipos, incluido el UAE Team Emirates XRG de Pogacar y el Visma Lease-a-bike de Vingegaard, han sido sometidos a pruebas nocturnas durante el Tour de este año. La ITA confirmó que “otros equipos también han sido sometidos a pruebas nocturnas o tempranas por la mañana”.

Las pruebas nocturnas se introdujeron principalmente para combatir el uso de microdosis de productos que mejoran el rendimiento, una práctica que permite solo una ventana corta para la detección.

El Tour termina en París el domingo por la noche, pero no hay un plazo conocido para la publicación de resultados. La ITA agregó que “el resultado de estos controles, al igual que cualquier otro realizado por la ITA, se publicaría de acuerdo con nuestra política de divulgación pública, solo en caso de una aparente violación de las normas antidopaje”.