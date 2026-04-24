EE. UU. lanza una amplia represión contra los ciberdelitos en el sudeste asiático y sanciona a un senador camboyano

BANGKOK – Funcionarios estadounidenses han anunciado una amplia represión a las operaciones de ciberestafa en el sudeste asiático como parte de lo que la fiscal estadounidense Jeanine Pirro caracterizó el viernes como un “nuevo teatro de guerra” lanzado por la administración Trump contra el crimen organizado transnacional chino.

La represión, liderada por un Grupo de Ataque contra Estafas del gobierno de EE. UU., incluye la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro a un destacado legislador y otras 28 personas y empresas acusadas de operar desde Camboya. También se presentaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos involucrados en una operación similar en Myanmar.

La iniciativa incluye una orden de captura para cerrar un importante canal de reclutamiento en línea en la aplicación de mensajería Telegram y congelar cientos de millones de dólares en activos ilícitos, dijo Pirro en una conferencia de prensa virtual conectando a Washington con periodistas en Asia.

El cibercrimen ha florecido en el sudeste asiático en los últimos años, particularmente en Camboya y Myanmar, con operaciones ilegales obteniendo enormes beneficios de víctimas en todo el mundo, según expertos de las Naciones Unidas y otros analistas. Los estadounidenses perdieron casi 21 mil millones de dólares en crímenes habilitados por la tecnología y estafas en línea en 2025 solo, según el Buró Federal de Investigaciones.

La industria ilícita está estrechamente relacionada con el tráfico de personas, con extranjeros empleados para dirigir estafas de romance y criptomonedas, a menudo después de haber sido reclutados con ofertas falsas de empleos legítimos y luego obligados a trabajar en condiciones de casi esclavitud.

El Grupo de Ataque contra Estafas está compuesto por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia de Pirro, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El objetivo más destacado de la represión es Kok An, un senador camboyano y prominente empresario descrito por el Departamento del Tesoro como un “reypin de estafas.”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento anunció sanciones contra Kok An y asociados por sus roles en una red que presuntamente ha defraudado a ciudadanos estadounidenses de millones de dólares. Incluyen el bloqueo de los activos de Kok An en Estados Unidos y la prohibición a las entidades estadounidenses de hacer negocios con él.

La Associated Press no pudo contactar a Kok An o a alguno de sus representantes para hacer comentarios.

“Su Excelencia Kok An es un Senador camboyano y fue elegido por elecciones, y como senador tiene inmunidad parlamentaria”, dijo Chea Thyrith, portavoz del Senado camboyano, quien agregó que solo el lado estadounidense podría hablar claramente sobre las sanciones.

Kok An es al menos el segundo senador camboyano al que se le han impuesto sanciones por parte de EE. UU. En 2024, Washington actuó contra otro prominente magnate, Ly Yong Phat, quien también fue acusado de estar conectado con el trabajo forzado, el tráfico de personas y lucrativas estafas en línea.

Pirro dijo que la última represión se puso en marcha en noviembre cuando agentes del FBI enviados a Tailandia accedieron a abundante evidencia incautada de un centro de estafas abandonado en Myanmar, incluidos más de 8,000 teléfonos y 1,500 computadoras.

Esto llevó a cargos de conspiración de fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, quienes eran gerentes del complejo antes de intentar restablecer sus operaciones en Camboya. Están bajo custodia de las autoridades tailandesas por violaciones de inmigración y EE. UU. está buscando su extradición, dijo Pirro.

Los legisladores camboyanos adoptaron por unanimidad una nueva ley en marzo que apunta a las operaciones de estafas en línea con hasta cadena perpetua, siguiendo una promesa del gobierno de cerrar los centros para fines de abril.

En enero, Camboya extraditó a China a otro presunto rey de la estafa, Chen Zhi, fundador del conglomerado empresarial y bancario Prince Holding Group, a pesar de que las autoridades de EE. UU. habían solicitado su custodia después de acusarlo el año pasado de dirigir una gran operación de estafas.

___

Sopheng Cheang en Phnom Penh, Camboya, y Michael Kunelman en Washington contribuyeron a este informe.

Derechos de autor 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito o redistribuido sin permiso.