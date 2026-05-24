Trump afirma que se ha negociado en gran medida un acuerdo de paz con Irán para abrir el estrecho de Hormuz.

El sábado, Donald Trump afirmó que un acuerdo de paz con Irán “ha sido ampliamente negociado” después de conversaciones con un mediador pakistaní, aliados del Golfo e Israel, allanando potencialmente el camino para poner fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en febrero.

Trump escribió en su plataforma de redes sociales que “los aspectos finales y los detalles” de un “memorando de entendimiento” aún estaban siendo discutidos y “se anunciarán pronto”, pero dijo que el estrecho de Ormuz se abriría como parte del acuerdo.

“Se ha negociado ampliamente un acuerdo, sujeto a finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, publicó Trump.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars, cercana al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que el estrecho de Ormuz seguiría bajo el control iraní, una línea roja para Estados Unidos. La agencia de noticias informó en Telegram que “la gestión del estrecho, determinando la ruta, tiempo, método de paso y emisión de permisos seguirá siendo el monopolio y discreción de la República Islámica de Irán”.

Dijo que la afirmación de Trump de que un acuerdo estaba casi finalizado era “inconsistente con la realidad”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, felicitó más tarde a Trump por sus esfuerzos de paz y dijo que Pakistán esperaba albergar otra ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán “muy pronto”.

Sharif describió la llamada del presidente de Estados Unidos con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Pakistán como “muy útil y productiva”, añadiendo: “Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”.

El jefe del ejército de Pakistán, Syed Asim Munir, es una figura clave en las negociaciones y ha mantenido reuniones recientemente en Teherán con figuras como el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.

El anuncio de Trump llegó después de que una fuente pakistaní dijera a Reuters que Irán y Pakistán habían presentado una propuesta revisada a Estados Unidos para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Detalles que se dice están en el acuerdo borrador incluyen que el estrecho se abrirá sin peajes durante una extensión de alto al fuego de 60 días, mientras que Irán podrá vender libremente petróleo y se celebrarán negociaciones sobre la limitación de su programa nuclear, según Axios. A cambio, Estados Unidos levantaría su bloqueo a los puertos iraníes, informó, citando a un funcionario estadounidense.

El informe coincide con la Associated Press, que citó a una fuente regional diciendo que el posible acuerdo incluiría una declaración oficial del fin de la guerra, con negociaciones de dos meses sobre el programa nuclear de Irán, la apertura del crucial carril de navegación por parte de Irán y el fin del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Tres altos funcionarios iraníes dijeron al New York Times que el acuerdo detendría los combates en Irán y en Líbano, y podría liberar $25 mil millones en activos iraníes congelados en el extranjero, con un acuerdo nuclear que se negociaría en un plazo de 30 a 60 días.

Había indicios antes del anuncio de que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán habían progresado en los últimos días. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo durante una visita a India que “noticias” podrían llegar “más tarde hoy”, incluso cuando Trump seguía amenazando con atacar a Irán.

En su publicación, Trump dijo que había tenido conversaciones telefónicas con muchos líderes de Oriente Medio, incluidos los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania y Bahréin, así como el jefe del ejército de Pakistán Munir, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. “Separadamente, tuve una llamada con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, que también fue muy bien”, dijo Trump.

Los detalles de las negociaciones exactas siguen siendo escasos. Trump dijo el sábado que se había reunido con negociadores estadounidenses, incluido el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, junto con JD Vance, para discutir la última ronda de propuestas.

El ambiente previo al anuncio seguía siendo tenso, con Trump continuando amenazando con ataques. Trump había dicho a CBS y Axios que solo firmaría un acuerdo “donde obtengamos todo lo que queremos”, añadiendo que si no se alcanzaba un acuerdo, Estados Unidos comenzaría a atacar a Irán de nuevo.

La noticia del posible acuerdo desencadenó consternación entre halcones republicanos que habían pasado años pidiendo acciones militares de Estados Unidos contra Irán, y criticando el acuerdo del 2015 para limitar el enriquecimiento de uranio de Irán a cambio de alivio de sanciones negociado durante la administración de Obama. Trump se retiró de ese acuerdo internacional, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), en 2018.

Mike Pompeo, quien se desempeñó como director de la CIA y secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, condenó los términos rumoreados del acuerdo como demasiado cercanos a lo que los negociadores de Barack Obama habían logrado y un beneficio para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“El acuerdo que se está flotando con Irán parece sacado directamente del manual de Wendy Sherman-Robert Malley-Ben Rhodes: Pagar al IRGC para construir un programa de armas de destrucción masiva y aterrorizar al mundo”, escribió Pompeo en las redes sociales, refiriéndose a los negociadores de Obama. La alternativa, añadió Pompeo, es “directa: Abran el maldito estrecho. Nieguen a Irán acceso al dinero. Eliminen suficiente capacidad iraní para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región”.

Malley respondió: “No es exactamente el camino que Wendy, Ben o yo hubiéramos tomado. Pero si este acuerdo pone fin a una guerra ilegal e injustificable, a la pérdida de vidas y destrucción sin sentido, y al desplome económico global en cascada, estoy seguro de que lo aceptaríamos gustosamente sobre la alternativa”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, fue algo menos diplomático en su respuesta al ex secretario de Estado. “Mike Pompeo no tiene ni idea de lo que está hablando”, escribió Cheung en X. “Debería cerrar su boca estúpida y dejar el trabajo real a los profesionales. No está al tanto de lo que está sucediendo, entonces ¿cómo sabría?”.

Después de que el senador republicano Roger Wicker escribiera que el “alto al fuego de 60 días” rumoreado -con la creencia de que Irán alguna vez se comprometerá de buena fe- sería un desastre. ¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica sería en vano!”, Rhodes respondió: “Nada se logró con la Operación Furia Épica excepto poner al IRGC a cargo de Irán y del Estrecho de Ormuz”.