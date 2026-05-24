Sospechoso muerto, transeúnte herido después de un intercambio de disparos cerca de la Casa Blanca: Servicio Secreto

El Servicio Secreto informó que los oficiales dispararon y mataron a un hombre armado que abrió fuego en un puesto de control frente a la Casa Blanca el sábado por la noche.

Un transeúnte también resultó herido de bala en el incidente, pero no estaba claro de inmediato cómo, dijo el Servicio Secreto.

El sospechoso fue identificado como Nasire Best, de 21 años, de Dundalk, Maryland, según el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C.

Best supuestamente se acercó al puesto de control en el área de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW alrededor de las 6 p.m., sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra los oficiales apostados allí, dijo el Servicio Secreto.

Los oficiales del Servicio Secreto respondieron al fuego, hiriendo al sospechoso, que fue transportado a un hospital local, donde posteriormente falleció, según un comunicado del Servicio Secreto.

En cuanto al transeúnte herido, el Servicio Secreto dijo: “No está claro si el transeúnte fue herido por los disparos iniciales del sospechoso o durante el posterior intercambio de disparos”.

No hubo información inmediata sobre la condición del transeúnte.

El presidente Donald Trump elogió a las fuerzas del orden por su respuesta, escribiendo en las redes sociales: “Gracias a nuestro gran Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la acción rápida y profesional tomada esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y una posible obsesión con la estructura más preciada de nuestro país”.

Trump añadió: “El hombre armado murió después de un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca. Este evento ocurrió un mes después del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y demuestra lo importante que es, para todos los futuros presidentes, obtener, lo que será, el espacio más seguro y seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La Seguridad Nacional de nuestro país lo exige!”

Lo que sabemos sobre el presunto sospechoso

Nasire Best, el sospechoso de 21 años conocido por el tiroteo, era conocido por el Servicio Secreto, según varios funcionarios de ABC News.

Los registros judiciales indican que el sospechoso tenía una orden de alejamiento de la Casa Blanca emitida el 11 de julio de 2025. Había sido arrestado el día anterior al tiroteo después de intentar entrar en la Casa Blanca y pasar por un puesto de control de seguridad, según un registro judicial. Les dijo a los oficiales que era “Jesucristo” y presuntamente les dijo a los oficiales que quería ser arrestado.

En un incidente separado el 26 de junio, Best fue ingresado involuntariamente, según el mismo expediente judicial.