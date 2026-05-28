Familia acusa al FCDO de falta de apoyo por la muerte de un hombre del Reino Unido en Granada.

La familia afligida de un hombre británico encontrado muerto en su casa en la isla caribeña de Granada acusó a las autoridades del Reino Unido de no apoyar su lucha por justicia. La familia de Andrew Frederick, de 47 años, cuyo cuerpo fue descubierto el 4 de enero, está pidiendo una revisión urgente de las políticas que rigen la asistencia del Reino Unido a los seres queridos de británicos asesinados en el extranjero. Un portavoz de la familia dijo que se vieron obligados a lanzar sus propias peticiones públicas de información, y contratar a un patólogo forense independiente y a un investigador privado, después de preocuparse por el rumbo de la investigación policial en Granada. El patólogo, aprobado por la fuerza policial real de Granada (RGPF), encontró que Frederick había sido torturado y concluyó que su muerte fue un homicidio, dijo el portavoz de la familia, agregando que los miembros de la familia luego remitieron el caso a la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido. A pesar de haber recibido un informe post mortem que establecía que Frederick había sido torturado y asesinado, la FCDO se negó a remitir el caso a su equipo de asesinatos y homicidios, una unidad especializada que apoya a las familias de nacionales británicos que son víctimas de homicidio en el extranjero, dijo el portavoz. La familia dijo en un comunicado: “Actuando por pura discreción y sin una guía que respalde su posición, la FCDO optó por deferirse a la clasificación de la fuerza policial local de la muerte de Andrew como sospechosa pero no como un homicidio sobre la determinación del único profesional médico que examinó a Andrew.” Después de que la familia remitiera su caso a Rupa Huq, MP de Ealing Central y Acton, ella presentó una pregunta en el parlamento en abril, preguntando “bajo qué base legal la FCDO se deferí a la clasificación de una fuerza policial extranjera sobre la muerte de un nacional británico en el extranjero sobre la determinación de un patólogo oficialmente designado y un certificado de defunción oficial en circunstancias en las que esos hallazgos constituirían motivos para una investigación de homicidio en Inglaterra y Gales?” El subsecretario de la FCDO, Hamish Falconer, respondió que estaba al tanto del caso de la familia y agregó que no había “una guía sobre las circunstancias específicas”. La familia dijo que los retrasos y las continuas lagunas en el apoyo de las autoridades del Reino Unido les habían causado un “impacto incalculable”, añadiendo que no habían recibido información ni actualizaciones de la RGPF desde mediados de enero. Dijeron: “No hemos podido llorar adecuadamente por Andrew porque el duelo requiere un cierto grado de resolución o al menos la creencia de que los que tienen el poder de actuar están actuando. En cambio, casi cinco meses se han pasado impulsando una campaña por la justicia mientras cargamos con el peso de lo que le hicieron. “Esto incluye examinar imágenes horribles y saber que las organizaciones que existen precisamente para ayudar a las familias en estas circunstancias nos han obligado, en todo momento, a luchar por la participación más básica. Esto no es cómo debería lucir el duelo. Es cómo luce el fracaso institucional.” Eve Henderson, quien co-fundó la organización Murdered Abroad en 2001, la cual está ayudando a la familia de Frederick, dijo que estaba desconcertada por la renuencia del Reino Unido a ofrecer el apoyo del equipo de homicidios a pesar de que el informe post mortem y el certificado de defunción categorizaban el caso como un homicidio. Murdered Abroad, creada después de que el esposo de Henderson fuera asesinado en 1997 mientras estaba de vacaciones en Francia, fue instrumental en la campaña para el establecimiento del equipo de homicidios de la FCDO en 2015. Henderson dijo: “En promedio, hay entre 60 y 80 homicidios de nacionales británicos en el extranjero cada año, lo cual, creo, representa alrededor del 10% de todos los homicidios en Inglaterra y Gales el año pasado. Cuando te sucede a ti, simplemente asumes que serás asistido por nuestra policía o la Oficina de Asuntos Exteriores o el médico forense. Pero la mayoría de las personas a las que la organización ayuda se encuentran enfrentando un laberinto de complicaciones y frustraciones”, dijo Henderson. Uno de los desafíos, agregó, es que gran parte del apoyo es discrecional y no respaldado por la ley. “No hay un derecho estatutario a lo que ofrecen en la guía. Así que se reduce a ‘podríamos ayudar'”, dijo, agregando que los intentos de incluir el apoyo en la ley a través del parlamento habían fallado. Bernie Kinsella, un superintendente jefe de policía retirado del Reino Unido, que trabajó en el caso de alto perfil de la estudiante británica Joanna Parrish, de 20 años, asesinada en Francia en 1990, repitió las preocupaciones de Henderson. Kinsella, quien es asesor de Murdered Abroad, dijo que si bien entendía que la policía británica estaba limitada porque no tenían jurisdicción en una investigación extranjera, había habido una falta de progreso significativo en el apoyo a las familias desde que trabajó por primera vez en un caso de homicidio en el extranjero hace 25 años. Un portavoz de la FCDO dijo: “Estamos apoyando a la familia de un hombre británico fallecido en Granada y estamos en contacto con las autoridades locales.” La policía metropolitana dijo que no comentaba públicamente sobre investigaciones dirigidas por otras fuerzas. En Granada, el director de la fiscalía pública, Howard Pinnock, dijo que el expediente de Andrew Frederick había sido revisado, añadiendo: “Mi consejo a la policía fue remitir el asunto al médico forense para una investigación”. Se contactó a la RGPF para hacer comentarios.