Las acciones de Dell aumentan un 31% después de que el fabricante de servidores informa el crecimiento más rápido de las ventas desde su regreso al mercado público en 2018.

Dell informó su mayor ritmo de crecimiento de ingresos para cualquier período desde su regreso al mercado público hace más de siete años, y superó las estimaciones de los analistas para las ventas y las ganancias. Las acciones subieron hasta un 31% en la negociación extendida el jueves.

Así es como la compañía se comparó con el consenso de LSEG: – Ganancias por acción: ajustadas a $4.86 vs. $2.94 esperadas – Ingresos: $43.84 mil millones vs. $35.43 mil millones esperados

Los ingresos aumentaron cerca del 88% interanual para el trimestre, que terminó el 1 de mayo, según un comunicado de la empresa. Desde su IPO en 2018, que se produjo cinco años después de que el fabricante de servidores fuera privatizado, el crecimiento interanual nunca había superado el 39%, una marca que se alcanzó en el período de enero.

La expansión está siendo impulsada por la inteligencia artificial, con Dell ensamblando servidores que contienen unidades de procesamiento gráfico de empresas como Nvidia. Dell dijo que los ingresos por servidores de IA aumentaron un 757% respecto al año anterior a $16.1 mil millones. Para todo el año, Dell ahora espera ingresos de IA de $60 mil millones, frente a una proyección de $50 mil millones en febrero. Eso reflejaría un crecimiento interanual del 144%.

Dell dijo que tenía más de 5,000 clientes de servidores de IA, incluidas nubes nuevas, clientes soberanos y empresas.

Hasta el cierre del jueves, las acciones de Dell habían subido más del 150% en el año, en comparación con el aumento de aproximadamente el 10% del S&P 500.

Uno de los grandes ganadores en el auge de Dell es el presidente Donald Trump, quien se convirtió en accionista en el primer trimestre, según los informes presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU. En un evento en la Casa Blanca a principios de este mes, Trump dijo: “Salgan y compren un Dell”.

El miércoles, el Pentágono anunció un contrato de cinco años con Dell por valor de $9.7 mil millones para servicios de productividad de Microsoft 365. Esto sucedió aproximadamente cinco meses después de que el CEO de Dell, Michael Dell, y su esposa, Susan Dell, donaran $6.25 mil millones para financiar Cuentas Trump para 25 millones de niños estadounidenses.

Dell informó que el ingreso neto en el último trimestre se triplicó a $3.44 mil millones, o $5.24 por acción, desde $965 millones, o $1.37 por acción, un año antes. En enero, Dell aumentó los precios para reflejar los mayores costos de producción relacionados con la escasez global de memoria debido al auge de la IA.

“Estamos recalculando, parece, todos los días, y estoy seguro de que nuestros clientes sienten ese dolor”, dijo Jeff Clarke, vicepresidente y jefe operativo de Dell, en una conferencia telefónica con analistas. “Desafortunadamente, no veo que eso cambie, dada la realidad en la que vivimos hoy, donde tenemos un entorno inflacionario, ya sea en el combustible, en los materiales básicos, en la DRAM, en la NAND, en las CPU. Estamos viviendo en un entorno inflacionario que está cambiando a una velocidad que obviamente nunca habíamos visto antes… y todo lo que vemos sugiere que continúa”.

Para el segundo trimestre fiscal, Dell tiene como objetivo $4.80 en ganancias ajustadas por acción en un rango de entre $44 mil millones y $45 mil millones en ingresos. Los analistas encuestados por LSEG buscaban $2.98 por acción en ganancias y $34.97 mil millones en ingresos.

Dell aumentó su pronóstico para el año fiscal 2027, y ahora espera $17.90 en ganancias ajustadas por acción, con entre $165 mil millones y $169 mil millones en ingresos, lo que implica un crecimiento del 47% en el punto medio del rango. Los analistas encuestados por LSEG habían anticipado $13.09 por acción y $142.5 mil millones en ingresos.

Los ingresos del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Dell, que incluye servidores y otros equipos de centros de datos, aumentaron un 181% a $29 mil millones, muy por encima del consenso de $22.4 mil millones de StreetAccount. El crecimiento se aceleró en los servidores de IA y los servidores tradicionales y los equipos de redes.

El crecimiento de las ventas unitarias de servidores tradicionales aumentó significativamente, dijo Clarke.

“Pensemos en empresas de semiconductores, grandes tecnológicas, que los están utilizando para impulsar algunas de las cargas de trabajo de inferencia y carácter dentro de su entorno”, añadió.

Dell prevé restricciones de suministro en la segunda mitad del año fiscal 2027, dijo Clarke. Además de la memoria, la compañía tiene escasez de procesadores de computadora estándar, discos duros y otros productos, agregó.

El Grupo de Soluciones para Clientes, que incluye PCs para consumidores y empresas y accesorios, registró un aumento del 17% en los ingresos a $14.6 mil millones, por encima del consenso de $12.8 mil millones de StreetAccount. Durante el trimestre, Dell anunció nuevos portátiles y estaciones de trabajo para clientes empresariales.

VER: Las acciones de Dell alcanzan un cierre récord después de que la compañía gana un contrato de software de cinco años con el Pentágono.