La elección de Occidente

Jürgen Habermas fue un ferviente partidario del orden mundial que, después de 1945, a través de su universalismo abrió la posibilidad de una “política interna global”. Esto fue lo que fundamentó su crítica al neonacionalismo y su compromiso con una Europa supranacional y posnacional. Sin embargo, era ciego ante una cosa: que Stalin y sus sucesores, incluido Mijaíl Gorbachov, nunca se adhirieron a este orden mundial. El socialismo realmente existente, por el contrario, siempre intentó socavarlo.

Ante la pregunta de Adam Michnik sobre por qué se centraba tanto en Hitler y no en Stalin, Habermas respondió que creía que tal enfoque sería de importancia secundaria. La falta de una teoría integral sobre el gobierno totalitario e ideología, así como un concepto indiferenciado de “bloque del Este”, llevó a los intelectuales occidentales a no reconocer la importancia de los disidentes rusos, la Primavera de Praga, el movimiento Solidarność polaco y los defensores de la democracia en Alemania del Este. Más tarde, los movimientos de Maidán pasaron casi desapercibidos por la misma razón.

Hubo una diferencia fundamental entre el socialdemocracia de Alemania Occidental, aún vinculada a la tradición pacifista de la posguerra en el conflicto este/oeste, y los sentimientos antitotalitarios en Francia que surgieron a la sombra de la hegemonía del Partido Comunista. Mientras André Gorz, André Glucksmann y otros izquierdistas franceses se pronunciaron en contra del rearme soviético en la década de 1980, los intelectuales alemanes se aferraron al lema de apaciguamiento “Wandel durch Handel” (“cambio a través del comercio”). En la década de 1990, minimizaron la amenaza en Bosnia como “realpolitik” y criticaron al partido Die Grünen por ser “beligerantes” cuando apoyaron la intervención de la OTAN. En este contexto, Habermas estaba alineado con la corriente principal entre los opinadores en Alemania, tanto en el este como en el oeste.

Negociaciones con quién?

Después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, Habermas, al igual que muchos socialdemócratas alemanes, abogó por “negociaciones en el momento adecuado” y explicó: “El objetivo de estas debe ser evitar que una guerra larga con más vidas perdidas y más destrucción nos enfrenten en última instancia a la elección imposible: intervenir activamente en la guerra o, para evitar que se desate la Primera Guerra Mundial entre potencias nucleares, dejar a Ucrania a su propia suerte.” Como pacifista genuino, su objetivo era “fomentar el debate que está en marcha gradualmente en Alemania sobre el objetivo y la posibilidad de negociaciones de paz”. Levantó el viejo temor a la guerra atómica y elevó a la Rusia postsoviética a un nivel de igualdad como pareja de negociaciones en el conflicto este/oeste.

Se hubiera deseado propuestas más concretas sobre con quién deberían negociar, dado que Habermas de hecho rechazó la posibilidad de restablecer el statu quo anterior a febrero de 2022. Su postura implicaba una aceptación de la anexión de Crimea en 2014 y las conquistas territoriales rusas en Donbás, acompañadas de horribles masacres entre la población civil. Con la nueva redistribución de fronteras, Habermas afirmó que “no se puede descartar que se encuentre un compromiso entre las demandas diametralmente opuestas, permitiendo que ambas partes salgan airosas”.

Naturalmente, no había nada que indicara que esto fuera posible. Las propuestas de Habermas encontraron una fuerte resistencia en Ucrania y en el movimiento de solidaridad occidental con Ucrania. Sus propuestas eran inherentemente contradictorias: Después de la retórica vacía de Budapest y Minsk, las garantías de seguridad reales de Occidente, tal como él demandaba, solo podrían lograrse si Ucrania se uniera a la OTAN, o alternativamente a la UE. Esto implicaría compromisos recíprocos equitativos si las agresiones imperialistas de Putin continuaban, un hecho que los socialdemócratas alemanes han ignorado consistentemente, a pesar de los pensamientos de Olaf Scholz sobre un “cambio de época”.

Un Rusia después de Putin

Consideramos impensable imaginar a Ucrania como una nación amputada y un estado tapón neutral entre este y oeste; su integridad y su independencia solo pueden garantizarse como miembro de la alianza occidental. Sin embargo, fue precisamente para evitar que el “Occidente colectivo” se expandiera hasta las fronteras de Rusia que Putin invadió el país.

Uno puede preguntarse por qué Putin renunciaría a su objetivo: “denazificar” Ucrania para revivir el “mundo imperial ruso”. Habermas omitió mencionar que su plan de negociaciones no era menos arriesgado que las posiciones de aquellos a los que despectivamente llamó “beligerantes”. Estos últimos, de hecho, no ven ninguna contradicción inherente entre el apoyo militar y las negociaciones diplomáticas. Por supuesto, también estamos a favor de la paz a través de negociaciones justas.

Lo que Habermas pasó por alto es lo que implica que sea Rusia, y no Putin, quien será el vecino de Kyiv en el futuro. Las negociaciones son cruciales, pero principalmente con la oposición rusa. Cualquier régimen después de Putin será juzgado en la medida en que reconozca la responsabilidad de Rusia en la guerra y garantice que Putin y su círculo sean juzgados por un tribunal penal. El cambio de régimen necesario implica mucho más que simplemente reemplazar a Putin por un autócrata afín. La democratización no puede, como lo hizo después de 1991, limitarse a celebrar elecciones regulares sin un fundamento normativo e institucional.

La desmantelación del estado profundo de Rusia requiere un equilibrio de poder, un sistema judicial independiente, libertad de prensa y protección de las libertades civiles. Con su larga tradición de autoritarismo, Rusia está aún menos preparada para esto que lo estaba el Reich alemán en 1945. Los movimientos liberales en Rusia, desde las reformas aristocráticas de la década de 1860 y la revolución de febrero de 1917 hasta la Perestroika y la era de Yeltsin, han sido demasiado débiles a lo largo de la historia para servir como base. La gran incertidumbre es hasta qué punto las fuerzas marginales en la población rusa o en el exilio están pensando o preparándose para un futuro después de Putin. Con el correr de los años, la oposición se ha debilitado considerablemente; el estado de excepción de facto y un lavado de cerebro ideológico reminiscente del estalinismo se han encargado del resto. La mayoría de los rusos tienen “otras preocupaciones” y se someten al nuevo zar.

Planes para un orden futuro

Desde la perspectiva occidental, cualquier brote de resistencia debe ser fomentado, no importa cuán pequeño sea, al reconocer a los disidentes rusos y desarrollar una nueva generación de líderes que eventualmente puedan establecer un gobierno en el exilio. Los lazos científicos y culturales deben mantenerse donde sea posible o donde pueda ser posible nuevamente. También es importante preparar un juicio en La Haya. La sociedad rusa debe ser presentada con alternativas que puedan devolver al país a la comunidad internacional, reincorporándola en los esfuerzos globales de protección del clima y la biodiversidad e introduciéndola en fuentes de energía alternativas y modelos económicos.

Vale la pena recordar que en la década de 1940, los movimientos de resistencia contra el régimen nazi fueron reprimidos por Hitler de manera similar a como los críticos de Putin experimentan hoy. A pesar de la situación desesperada, lograron planificar para el día después de los nazis, un día que la mayoría en ese momento consideraba completamente inimaginable. Estos planes se materializaron en gran medida en una Europa libre que incluía a Alemania Occidental. A pesar de que puede parecer utópico que los dos países en guerra puedan tener un futuro bilateral, la cooperación entre ellos a medio plazo debería considerarse factible, de la misma manera que la aproximación entre los “enemigos ancestrales” Alemania y Francia en una Europa libre. Hasta entonces, debemos continuar haciendo todo lo posible para garantizar que Ucrania gane la paz.

Habermas se quejaba de que un Occidente cada vez más belicista se estaba involucrando cada vez más en la lógica de la guerra. No negó el derecho de Ucrania a defenderse, ni el apoyo político y material que requiere para hacerlo. Pero precisamente debido a los suministros de armas occidentales, argumentó, Ucrania ya no podía definir los objetivos de la guerra, que en lugar se determinaban por los actores secundarios del país.

Esta posición encontró apoyo en muchos sectores, tanto en demagogos populistas como, más favorablemente, en un público informado que consideraba que Occidente contribuía a las muertes de soldados y civiles ucranianos. ¿No tenemos parte de la culpa por sus muertes y su sufrimiento, porque nuestras armas los arrastran a una guerra que no pueden ganar? Esta responsabilidad es claramente una carga pesada.

Pero ¿cuáles podrían ser los “objetivos razonables” de las operaciones militares de Ucrania? Esto se determina por Ucrania misma, que aún es una nación soberana. Los objetivos incluyen la restauración de la integridad territorial, incluidas las áreas anexadas; protección contra futuros ataques rusos a través de alianzas independientes; condena de los crímenes de guerra, incluidos (en menor medida y en menor cantidad) los crímenes cometidos por el lado ucraniano; y compensación para la reconstrucción del país y como reparación.

El dilema de los iraníes

En los últimos meses antes de su muerte, se dice que Habermas se volvió cada vez más desesperado por lo que percibía como una derrota para su obra de vida. Como señaló sin piedad Herfried Münkler en una necrológica en el “Sueddeutsche Zeitung”: “El poder compulsivo en el mejor argumento” se ha vuelto superfluo como fundamento epistémico para el debate público; ahora reina un “resentimiento” nietzscheano. La derecha intelectual que Habermas rechazaba en la década de 1950, en oposición a la herencia intelectual de Martin Heidegger y Carl Schmitt, ha regresado. Una democratización de la UE es, según Münkler, ilusoria, y las normas en el orden mundial basado en reglas ya no se aplican. Lo que se necesita es la capacidad de acción, y esta al final puede ser militar.

Los “realistas” como Münkler condenan categóricamente cualquier cambio de régimen. Pero, ¿qué tenían en mente los comandantes de las fuerzas aliadas cuando desembarcaron en Normandía, sufrieron grandes pérdidas y liberaron a los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio, aparte de revolucionar un régimen dictatorial? Es cierto que las exhortaciones estadounidenses e israelíes actuales al pueblo iraní para levantarse y liberarse son cínicas. También es cierto que los cambios de régimen anteriores en Libia, Irak y Afganistán han fracasado. Pero este argumento solo resalta los errores estratégicos de Occidente; no cambia el hecho de que todavía es fundamentalmente necesario derrocar al régimen iraní, así como al régimen talibán y al régimen de Putin.

Visto a la luz de cómo Europa fue liberada del nacionalsocialismo en 1944/45, es fácil entender el dilema al que se enfrentan los iraníes. A pesar de que despreciaban al régimen terrorista y lo habían desafiado valientemente durante años, ya no se atreven a – después de la llamada de Trump y Netanyahu a imponer un “cambio de régimen” – salir a las calles, donde podrían ser arrestados por la Guardia Revolucionaria y las milicias. Sin embargo, si se quedan en casa, podrían ser asesinados por un misil. Por otro lado, podrían esperar y ver si el régimen de los mulás colapsa o sobrevive en forma de un tiranía aún más brutal. Este dilema es pasado por alto por “realistas” desinformados, que no solo se oponen a los medios y a las supuestas consecuencias fatales de un “cambio de régimen”, sino que también rechazan de principio el cambio de régimen como un objetivo de guerra. Su argumento se basa en parte en la soberanía popular, que prohíbe la intervención en “asuntos internos”, pero que en la práctica ayuda a que un régimen asesino sobreviva, mientras se mantienen estrechos lazos económicos.

No hay alternativas al cambio de régimen

Las democracias occidentales deben tener como objetivo derrocar regímenes totalitarios y autocráticos. Pero con la esperanza de lograr una paz precaria con los dictadores, se abstienen de usar sanciones no militares como congelar activos, detener suministros de petróleo y gas, bloquear cadenas de suministro y apoyar movimientos de oposición. Cuando el régimen iraní masacró a miles de manifestantes en enero, muchos abogaron por la contención bajo el derecho internacional, sin mencionar el principio de “Responsabilidad de proteger” (R2P) adoptado por la ONU. Obliga a los estados a proteger a su propia población contra el genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, y transfiere la responsabilidad a la comunidad internacional si un estado no puede cumplir con sus obligaciones. Este principio ha sido parte del derecho internacional desde al menos la guerra en Yugoslavia, pero solo como una disposición ineficaz, como rápidamente señalan los “realistas”, debido al veto de las potencias imperialistas en el Consejo de Seguridad: EE. UU., Rusia y la República Popular China.

No obstante, la norma debe mantenerse, no importa cuán contraproducente haya sido en el pasado intentar lograr cambios de régimen. ¿Cómo se habría detenido el poder nazi en Europa sin un cambio de régimen en Berlín? ¿Cómo se podría haber liberado Europa del Este sin que el régimen soviético fuera desmantelado? ¿Cómo podría haberse llevado a cabo esto pacíficamente como lo fue sin el cambio de régimen que en parte fue iniciado desde dentro por Mijaíl Gorbachov? ¿Quién puede imaginar un futuro para mujeres y personas amantes de la libertad en Afganistán e Irán bajo un régimen “moderado” talibán o mulá? Y para quedarnos en el entorno inmediato: ¿Cómo podría ser posible la libertad en Hungría mientras Viktor Orbán permaneciera en el poder? ¿O en Turquía, mientras Recep Tayyip Erdoğan siga gobernando?

Nosotros, que vivimos en la seguridad, debemos proceder con cuidado al emitir juicios o recomendaciones demasiado fuertes. Pero en los países que alguna vez fueron bombardeados por los aliados, la opinión dominante hoy en día es que la liberación de una dictadura valió la pena el alto precio. Actualmente, Estados Unidos no tiene ni el derecho ni los medios para liberar al pueblo iraní, y tampoco tiene la intención de hacerlo. Pero un cambio de régimen aún es necesario: solo tenemos que descubrir cómo.

Daniel Cohn-Bendit (nacido en 1945) es un político franco-alemán que ha servido en el Parlamento Europeo tanto para Alemania como para Francia. Claus Leggewie (nacido en 1950) es un politólogo alemán y coeditor de la revista “Blätter für deutsche und internationale Politik”.