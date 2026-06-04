‘Belén’ tops Argentina’s Film Academy Awards – Buenos Aires Herald

drama del aborto Belén Encabezó los Premios Sur de la Academia de Cine Argentino al ganar la mejor ficción y cuatro premios más en la ceremonia de gala del martes por la noche.

Dirigida por Dolores Fonzi, la película está basada en la historia real de un caso histórico para el movimiento feminista que lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. La película fue la candidatura de Argentina a los premios Oscar.

Mientras recibía el premio al mejor desempeño innovador por Belén La actriz Camila Plaate, Fonzi también pidió un minuto de silencio por la reciente víctima del feminicidio, Agostina Vega.

Fonzi, una abierta activista por los derechos de las mujeres, también se refirió al recorte de la administración Milei en los fondos gubernamentales para la producción cinematográfica. â€œAquÃ estamos y aquÃ estaremos cuando la AdministraciÃ³n se vaya. Estaremos aquí”, dijo.

Cris Tapia Marchiori Gatillero (gatillo), un thriller policial de un solo plano que se estrenó en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) en 2025, se llevó el de mejor director y cuatro premios más, entre ellos guión original y fotografía.

Daniel Hendler 27 noches Obtuvo tres premios Sur por dirección de arte, diseño de vestuario y actriz principal Marilú Marini.

La política en escena

En su discurso, Hernán Findling, presidente de la Academia de Cine Argentino, destacó el valor del cine como cultura, industria y comunidad.

“Ninguna película se hace sola, y tampoco un país”, dijo. “La Academia de Cine tiene la responsabilidad de defender las condiciones que permitan al sector audiovisual argentino seguir creciendo, con visión federal y libertad creativa. Como siempre digo, mientras haya artistas dispuestos a expresarse siempre ganaremos la batalla cultural”, añadió.

La ceremonia en el Teatro Alvear del centro de Buenos Aires también incluyó premios honoríficos para la directora Lucrecia Martel, la actriz Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella.

â€œNuestro cine argentino estÃ¡ entre los mejores del idioma espaÃ±ol; no merece lo que está pasando”, dijo Roth al recibir el premio. “Esto también pasará”, añadió.

“Me aterraría que en la memoria de las máquinas seamos recordados como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en que el país lo necesitaba y los tiempos lo pedían a gritos”, dijo Martel al recibir su premio.

También se informó que se produjo un momento tenso cuando los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat subieron al escenario para honrar al fallecido actor Luis Brandoni, a quien eligieron para la serie. Nada y la película Mi obra maestra.

En su discurso, los directivos de El hombre de plata Cuestionaron el alcance de la representación de la Academia y fueron abucheados cuando afirmaron que Brandoni, un político del radicalismo, fue atacado y censurado durante las administraciones de Kirchner.

Los miembros de la junta directiva de la Academia, Andrea Frigerio y Juan Minujín, fueron los anfitriones de la ceremonia, que fue transmitida en vivo por TNT y por HBO Max.

Los Premios Sur completos se enumeran a continuación:

Mejor película de ficción

Belén – dirigida por Dolores Fonzi

Mejor actor principal

Marcelo Subiotto por El mensaje (El mensaje)

Mejor actriz principal

Marilú Marini por 27 noches (27 noches)

Mejor actriz de reparto

Camila Plaate para Belén

Actriz revelación

Camila Plaate para Belén

Mejor actor de reparto

Fernán Miras por Mazel Tov

Actor revelación

Angelo Mutti Spinetta por La llegada del hijo (La llegada del hijo)

Mejor director

Cris Tapia Marchiori por Gatillero (gatillo)

Mejor dirección de arte

Sebastián Orgambide por 27 noches

Mejor diseño de vestuario

Roberta Pesci por 27 noches

Mejor fotografía

Martín Sapia por Gatillero (gatillo)

Mejor guión adaptado

Dolores Fonzi y Laura Paredes por Belén (basado en el libro Somos BelÃ©n por Ana Correa)

Mejor guión original

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero (gatillo)

Mejor Maquillaje y Caracterización

Mariángeles Capparelli por Gatillero (gatillo)

Mejor edición

Andrés Pepe Estrada por Belén

Mejor sonido

Emiliano BiaiÃ± y Marcos Zoppi por Gatillero (gatillo)

Mejor banda sonora original

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por La mujer de la fila (La mujer en la fila)

Mejor ópera prima

La noche sin mÃ­ (La noche sin mi) – dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando

Mejor Película Iberoamericana

El agente secreto (El agente secreto) – dirigida por Kleber Mendonça Filho (Brasil)

Mejor largometraje documental

weser – dirigida por Fernando Spiner

Mejor Cortometraje

Tu cuerpo en mi habitaciÃ³n (Tu cuerpo en mi habitación) – dirigida por Axel Cheb TerrabMejor Serie de Ficción

El eternauta (El eternonauta)