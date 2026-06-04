Espías chinos utilizan LinkedIn para apuntar a funcionarios y personal militar del Reino Unido.

Los espías chinos están apuntando al personal del gobierno y las fuerzas armadas del Reino Unido en sitios web de empleo, incluido LinkedIn, para intentar obtener acceso a información clasificada o sensible, advirtió MI5.

Se ha publicado un boletín por los poderes de Five Eyes, que incluyen al Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, destacando una estrategia agresiva de reclutamiento en línea donde los espías de la inteligencia militar de Beijing se hacen pasar por trabajadores actuando en nombre de empresas privadas o grupos de expertos.

Anuncian trabajos inexistentes como analistas de política exterior o defensa, antes de presionar a los candidatos para proporcionar información “no pública”, advirtieron las agencias de inteligencia doméstica el miércoles.

Los reclutas son abordados en sitios de redes profesionales y plataformas de empleo en línea, incluidos LinkedIn, Indeed y Upwork, por agentes chinos que pretenden ser consultores de recursos humanos para empresas de aspecto legítimo que parecen estar ubicadas en otro lugar del mundo, centrándose en aquellos con acceso directo o indirecto a secretos británicos.

Incluso si el solicitante no tiene acceso directo a información clasificada, otros detalles de la política gubernamental o las estrategias y capacidades militares podrían comprometer la seguridad nacional, advierten las agencias.

El documento, publicado por Asio, CSIS, FBI, MI5 y NZSIS, dijo: “Los servicios de inteligencia militar de China están utilizando una amplia gama cada vez mayor de sitios de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para apuntar al personal del gobierno y las fuerzas armadas de Five Eyes, y a cualquier persona con acceso a información clasificada o privilegiada.

“Estos actores utilizan una estrategia agresiva de reclutamiento en línea en la que los oficiales de inteligencia o sus afiliados se hacen pasar por empleados de consultoras privadas, grupos de expertos o firmas de recursos humanos, y publican anuncios de trabajo en línea para analistas de política exterior y defensa, o similares.

“Los candidatos exitosos son presionados para proporcionar información ‘no pública’ para clientes no especificados que están asociados con el gobierno chino.

“Los servicios de inteligencia militar de China buscan en última instancia adquirir inteligencia militar, política y económica privilegiada que pueda proporcionar a China una ventaja estratégica y táctica sobre los Five Eyes”.

Los trabajadores que podrían ser blanco incluyen:

– Titulares de autorización de seguridad, especialmente aquellos que se especializan en defensa, asuntos exteriores y seguridad e inteligencia. – Personal militar, incluidos aquellos estacionados en la región del Indo-Pacífico, que tienen conocimiento de las capacidades regionales y actividades generales. – Personas con acceso indirecto o periférico a la información gubernamental, incluidos académicos, periodistas, escritores freelance, empleados de grupos de expertos o cualquier persona con vínculos con los sectores de defensa, seguridad, política y economía.

Después de publicar los anuncios, los agentes examinan los currículums de los solicitantes para encontrar quiénes podrían tener acceso a información útil, según el boletín.

Las entrevistas se realizan virtualmente con los reclutadores ocultando sus verdaderas identidades, cuestionando a los candidatos sobre detalles clave, incluido el acceso a contactos gubernamentales o actividades militares.

Se pide a los aspirantes a empleo que escriban un informe de prueba sobre temas como las relaciones de China con otros países, defensa o comercio, antes de presionar para obtener información más sensible a medida que la conversación se traslada a plataformas de mensajería cifradas.

A los reclutas se les paga entre unos cientos y varios miles de dólares por informe en plataformas de pago como PayPal, Payoneer, Zelle, Skrill y Wise, así como Western Union, transferencia electrónica y criptomonedas.

El boletín advierte que cualquier persona involucrada en la divulgación no autorizada de información podría enfrentar cargos por espionaje.

MI5 ha advertido anteriormente sobre espías chinos que buscan obtener información utilizando LinkedIn para reclutar británicos que trabajan en áreas sensibles. Haciéndose pasar por consultores de contratación, los agentes han intentado atraer al menos a 20,000 británicos con posibles ofertas de empleo.