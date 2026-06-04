Copa Mundial 2026: Lo que necesitas saber sobre los 48 equipos

La espera está a punto de terminar … ¡la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y los Estados Unidos, está a punto de comenzar! Eso significa que pronto obtendremos respuestas a todas nuestras preguntas previas al torneo.

¿Logrará Lionel Messi liderar a Argentina para retener el trofeo que ganaron en Qatar en 2022 y afirmar su status de GOAT? ¿O Cristiano Ronaldo, quien, al igual que su eterno rival, está listo para jugar su sexta Copa del Mundo, levantará el trofeo para Portugal?

¿Qué hay de los otros equipos con estrellas que tienen ambiciones genuinas de ser el último en pie después de la final el 19 de julio? ¿Puede España y el prodigio Lamine Yamal agregar la Copa del Mundo a su corona del Campeonato Europeo 2024? Los dos veces ganadores Francia fueron subcampeones hace cuatro años a pesar de que Kylian Mbappé anotó tres goles en la final; ¿podría ser su año de nuevo? ¿Qué tal el Inglaterra de Harry Kane? ¿O el Brasil de Vinícius Júnior? ¿Y se puede descartar realmente a Alemania de la contienda?

Los tres países anfitriones — Canadá, México y Estados Unidos — aportarán algo diferente a la fiesta, pero ¿cuál de sus equipos avanzará más lejos? ¿Y qué harán los cuatro debutantes en la Copa del Mundo — Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán — para dejar su marca?

Esta será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, lo que significa que incluso el aficionado más ferviente del fútbol tendrá que aprender muchos datos e información antes del gran inicio el 11 de junio. Por eso, los expertos de ESPN están aquí con lo que necesitas saber sobre cada equipo: jugadores clave (todos ellos fotografiados abajo), estrellas emergentes, historial en el torneo, calendario de partidos, datos fascinantes, expectativas y probabilidades de apuestas para lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia.