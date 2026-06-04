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Argentinos designados para arbitrar partidos en la World Rugby Nations Cup 2026 – Americas Rugby News

By
Martina López
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Argentinos designados para arbitrar partidos en la World Rugby Nations Cup 2026 – Americas Rugby News

Foto CrÃ©dito: Prensa URU

Noticias de rugby de las Américas

4 de junio de 2026
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Georgia, Hong Kong, Otros, Portugal, Rumania, Samoa, España, Tonga, Uruguay, Estados Unidos, Zimbabwe

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Los argentinos han sido designados árbitros de varios partidos del Mundial de Naciones. El próximo torneo será el evento inaugural e involucrará a doce competidores. Los doce equipos se han clasificado para la Copa Mundial de Rugby 2027.

Tomás Bertazza arbitrará el partido local de Canadá contra España en Edmonton el sábado 4 de julio. Este nombramiento permitirá el arbitraje bilateral ya que Bertazza es un hablante nativo de español y tiene un fuerte dominio del inglés. Esto ya se ha demostrado en el Campeonato de Rugby sub-20.

Bertazza estará asistida por los árbitros estadounidenses Mike Lawrenson y Derek Summers. Lawrenson y Summers serán los árbitros asistentes y el inglés Dan Jones completará el equipo como TMO.

El canadiense Robin Kaluzniak ha sido nombrado árbitro asistente para dos partidos en Dick’s Sporting Park en Denver, Colorado, el sábado 4 de julio. Kaluzniak será asistente para EE.UU. vs Portugal y Tonga vs Zimbabwe. El partido en casa de las Águilas será arbitrado por el italiano Gianluca Gnecchi.

El sábado 04 de julio también contará con una doble jornada en el Estadio Nacional Julio Martínez Paradinos de Santiago del Chile. El árbitro brasileño CauÃ£ Ricardo será el árbitro asistente en Samoa vs Hong Kong y Chile vs Rumania. El argentino Damián Schneider será el árbitro del último de los dos encuentros. CauÃ£ y Schneider son muy conocidos en Chile por el Super Rugby Americas.

El uso del español no estará presente en el Uruguay vs Georgia, también el 04 de julio. El galés Craig Evans, que no habla español, arbitrará el partido. No es su primera cita en partidos sudamericanos que enfrentan a un equipo sudamericano. El nombramiento de Evans es un misterio dado que los argentinos Tomás Ninci y Federico Longobardi serán sus asistentes.

Los partidos de la segunda semana de la Copa de Naciones 2026 se jugarán el sábado 11 de julio. Damián Schneider arbitrará el partido entre Estados Unidos y Zimbabwe en Charlotte, Carolina del Norte. El canadiense Robin Kaluzniak será el árbitro asistente. Los otros cinco partidos contarán con funcionarios de las Américas como árbitros asistentes.

Damian Schneider arbitrará el Tonga vs Portugal en Winnipeg, Canadá. Mike Lawrenson ha sido designado árbitro asistente mientras que el uruguayo Federico González será el TMO.

El partido en casa de Canadá contra Zimbabwe el sábado 18 de julio también será en Winnipeg. Tomás Bertazza ha sido nombrado árbitro y Mike Lawrenson sustituirá en el Tonga vs Portugal siendo también árbitro asistente. Mientras tanto, los tres partidos de ese día en Sudamérica también contarán con funcionarios de las Américas.

NOMBRAMIENTOS – OFICIALES DEL PARTIDO

Estados Unidos vs Portugal

Parque de artículos deportivos DICK’S, Denver, CO
Sábado, julio, 04

 Árbitro: Gianluca Gnecchi (Italia)
Asistente 1: Jérémy Rozier (Francia)
Asistente 2: Robin Kaluzniak (Canadá)

TMO: Adam Jones (WRU)
Tonga vs Zimbabue
DICK’S Sporting Goods Park, Denver, CO, EE. UU.
Sábado 04 de julio		 Árbitro: Ben Breakspear (Gales)
Asistente 1: Jeremy Rozier (Francia)
Asistente 2: Robin Kaluzniak (Canadá)

TMO: Adam Jones (WRU)
Canadá vs España

Estadio Clarke, Edmonton, Canadá
sábado, 4 julio, 2026

 Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina)
Asistente 1: Mike Lawrenson (EE.UU.)
Asistente 2: Derek Summers (EE. UU.)

TMO: Dan Jones (Inglaterra)
Samoa vs Hong Kong
Estadio Nacional, Santiago, Chile
Sábado, julio, 04		 Árbitro: Angus Mabey (Nueva Zelanda)
Asistente 1: Jordan Way (Australia)
Asistente 2: CauÃ£ Ricardo (Brasil)

TMO: Tual Trainini (Francia)
Chile vs Rumania

Estadio Nacional, Santiago
Sábado 04 de julio

 Árbitro: Damián Schneider (UAR)

Asistente 1: Jordan Way (Australia)
Asistente 2: Caua Ricardo (Brasil)

TMO: Tual Trainini (Francia)
Uruguay vs Georgia

Estadio Charrúa, Montevideo, Uruguay
Sábado 04 de julio

 Árbitro: Craig Evans (Gales)
Asistente 1: Tomás Ninci (Argentina)
Asistente 2: Federico Longobardi (Argentina)

TMO: Dan Jones (RFU)
Estados Unidos vs Zimbabue

Estadio Memorial de la Legión Americana, Charlotte, Carolina del Norte
Sábado 11 de julio

 Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Asistente 1: Ben Breakspear (Gales)
Asistente 2: Robin Kaluzniak (Canadá)

TMO: Dan Jones (RFU)
Tonga vs España
Estadio Clarke, Edmonton, Canadá
Sábado 11 de julio		 Árbitro: Gianluca Gnecchi (FIR)
Asistente 1: Tomás Bertazza (Argentina)
Asistente 2: Mike Lawrenson (EE.UU.)

TMO: Stefano Penne (Italia)
Canadá vs Portugal

Estadio Clarke, Edmonton
Sábado 11 de julio

 Árbitro: Jérémy Rozier (Francia)
Asistente 1: Tomás Bertazza (Argentina)
Asistente 2: Mike Lawrenson (EE.UU.)

TMO: Stefano Penne (Italia)
Samoa vs Georgia
Estadio Sausalita, ViÃ±a del Mar, Chile
Sábado 11 de julio		 Árbitro: Adam Leal (Inglaterra)
Asistente 1: Tomás Ninci (Argentina)
Asistente 2: Federico Longobardi (Argentina)

TMO: Leo Colgan (Ireland)
Chile vs Hong Kong

Estadio Sausalita, ViÃ±a del Mar
Sábado 11 de julio

 Árbitro: Craig Evans (Gales)
Asistente 1: Tomás Ninci (Argentina)
Asistente 2: Federico Longobardi (Argentina)

TMO: Leo Colgan (Ireland)
Uruguay vs Rumania

Estadio Charrúa, Montevideo
Sábado 11 de julio

 Árbitro: Jordan Way (Australia)
Asistente 1: Angus Mabey (Nueva Zelanda)
Asistente 2: CauÃ£ Ricardo (Brasil)

TMO: Dan Jones (Inglaterra)
Estados Unidos vs España

Wake Med Soccer Park, Raleigh, Carolina del Norte
Sábado 18 de julio

 Árbitro: Ben Breakspear (Gales)
Asistente 1: Jérémy Rozier (Francia)
Asistente 2: Robin Kaluzniak (Canadá)

TMO: Dan Jones (Inglaterra)
Tonga vs Portugal
Estadio Princess Auto, Winnipeg, Canadá
Sábado 18 de julio		 Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Asistente 1: Gianluca Gnecchi (Italia)
Asistente 2: Mike Lawrenson (EE.UU.)
TMO: Francisco González (Uruguay)
Canadá vs Zimbabue

Estadio Princess Auto, Winnipeg
Sábado 18 de julio

 Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina)

Asistente 1: Gianluca Gnecchi (Italia)
Asistente 2: Mike Lawrenson (EE.UU.)

TMO: Aled Griffiths (Gales)
Samoa vs Rumania
Estadio Charrúa, Montevideo, Uruguay
Sábado 18 de julio		 Árbitro: Angus Mabey (Nueva Zelanda)
Árbitro asistente 1: Tomás Ninci (Argentina)
Árbitro asistente 2: CauÃ£ Ricardo (Brasil)

TMO: Julien Caistaignede (Francia)
Uruguay vs Hong Kong

Estadio Charrúa, Montevideo
Sábado 18 de julio

 Árbitro: Adam Leal (Inglaterra)
Asistente 1: Tomás Ninci (Argentina)
Asistente 2: CauÃ£ Ricardo (Brasil)

TMO: Dan Jones (Inglaterra)
Chile vs Georgia

Estadio La Portada, La Serena
Sábado 18 de julio

 Árbitro: Jordan Way (Australia)
Asistente 1: Craig Evans (Gales)
Asistente 2: Federico Longobardi (Argentina)

TMO: Julien Caistaignede (Francia)

PARTIDOS DE LA COPA DE NACIONES 2026 – JULIO

Tags julio Internacionales Major League Rugby Copa de Naciones Super Rugby Américas

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