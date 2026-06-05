Boda de Dua Lipa y Callum Turner divide a Palermo: Podría entender si fuera por el papa

Concetta Chillemi estaba charlando con amigos afuera de su tienda junto a la galería de arte moderno de Palermo, alojada en una sublime iglesia barroca en el centro histórico de la ciudad. A pocos metros de distancia, un equipo de TV italiano tenía su cámara enfocada en la pequeña plaza frente a la iglesia, donde el personal del evento con camisetas negras se apresuraba en el calor.

Se estaban preparando para la llegada de la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner, quienes en los próximos dos días celebrarán su boda en la capital siciliana después de intercambiar votos en Londres el fin de semana pasado.

Dua Lipa es una de las estrellas pop más grandes del mundo, pero Chillemi admite que no sabía quién era hasta el verano pasado, cuando la pareja vacacionó en Palermo poco después de su compromiso y compartió fotos en Instagram, incluida una tomada durante un aperitivo en un bar cercano.

Curiosa por todo el revuelo, Chillemi dijo que se había familiarizado con la música de Dua Lipa. “Me reuní con algunos otros dueños de tiendas aquí y escuchamos algunas canciones”, dijo con encogimiento de hombros.

A última hora de la tarde del viernes, se espera que los recién casados reciban un recorrido privado por la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, cuya colección incluye más de 200 obras maestras de los siglos XIX y XX, antes de unirse a sus invitados en la plaza acordonada. Los detalles están muy protegidos y todos los involucrados guardan silencio debido a estrictos acuerdos de confidencialidad, pero un trabajador del consejo insinuó que se ofrecería una especie de “buffet” y tal vez Elton John tocará el piano.

La pareja llegó a Palermo en jet privado el jueves por la noche. Se alojan en Villa Igiea, un hotel de art nouveau de cinco estrellas donde se ha reservado todo un piso de suites para recibir a los invitados que, junto con Elton John, según se informa incluyen a Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles, Charli xcx, otra estrella pop británica que se casó en Sicilia en septiembre pasado, y posiblemente Robbie Williams.

Los medios italianos han pasado semanas creando anticipación, calificando las celebraciones como la boda del año.

El ambiente en Palermo, sin embargo, es algo ambivalente. Mientras que algunos residentes están orgullosos de que Dua Lipa haya elegido la ciudad para celebrar sus nupcias, otros lamentan los cierres de carreteras, los cordones de seguridad y la interrupción general de la vida diaria. Chillemi se cuenta entre aquellos que ven la emoción con cierto escepticismo.

Clarissa, que no quiso dar su apellido, trabaja en un bar cerca de la tienda de Chillemi. “Realmente me gusta la música de Dua Lipa y la admiro por todo el activismo que hace”, dijo. “Pero aunque es un placer celebrar las festividades en Palermo, ha traído muchos problemas, por ejemplo, durante tres días nos han obligado a estacionar a millas de distancia y caminar al trabajo. No es correcto bloquear la ciudad, podría entender si fuera por el papa, pero no por un cantante.”

Concetta Picciuca, trabajadora de hotel y fan de Dua Lipa, no le importó en absoluto. “Siempre estoy escuchando su música, me ayuda a relajarme”, dijo. “Hay personas que se quejan, pero creo que el evento es algo bueno porque es positivo para la economía. Quizás, como yo, deberían venir a trabajar en bicicleta en lugar de en auto.”

Picciuca solía vivir en Bagheria, una ciudad cerca del centro de Palermo adonde se trasladarán las celebraciones de la boda el sábado. El lugar de la noche es un palacio del siglo XVIII llamado Villa Valguarnera, propiedad de un descendiente de la aristocracia siciliana y que fue una de las locaciones utilizadas en la miniserie de Netflix, El Gattopardo, una adaptación de la novela de los años 1860 de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Bagheria fue en un tiempo un bastión de la mafia siciliana, la Cosa Nostra, pero Picciuca dijo que lo principal de lo que Dua Lipa tendrá que preocuparse en estos días es que la empapen con agua. “La gente tiene la costumbre de tirar agua sucia desde sus balcones en lugar de por el desagüe, la cantidad de veces que me empapé.”

The Guardian se aventuró a Bagheria para medir el sentimiento sobre las celebraciones. Mientras que el alcalde de Bagheria, Filippo Tripoli, está contento de que la ciudad obtendrá algo de “visibilidad” global, también hay quejas aquí. Maria Aiello, propietaria de una tienda de ropa, dijo: “Me gusta Dua Lipa, pero ¿qué ganaremos con toda esta interrupción? No es como si ella viniera a comprar algo de mi tienda.”

Francesco, que todas las tardes se reúne con sus amigos pensionistas en un banco cerca de Villa Valguarnera, dijo que estaba emocionado por la llegada de celebridades a Bagheria e incluso afirmó tener información privilegiada sobre lo que comerán. “El menú será totalmente siciliano, arancini, pasta alla norma, cannoli, todo,” dijo.

La conexión de Dua Lipa con Palermo, una ciudad que ha experimentado una transformación radical en la última década, parece haber comenzado en 2023 cuando Foot Locker Europe lanzó una serie de imágenes de ella vistiendo la camiseta rosa del club de fútbol Palermo para promocionar las zapatillas Puma Palermo.

Roberto Lagalla, alcalde de Palermo, dijo que aunque podía simpatizar con las quejas de los residentes sobre la interrupción, era un “pequeño sacrificio” que hacer. “Logrará un resultado importante al promover la visibilidad y, sobre todo, impulsar la economía a menudo golpeada de una ciudad que, gracias al turismo, está empezando a respirar más tranquila”, dijo.

Lagalla, que espera reunirse con los recién casados, desestimó las preocupaciones sobre que dichos eventos intensifiquen el turismo y los problemas asociados. “Estamos recibiendo más turismo cultural y visitantes que gastan más”, dijo. “Esto es importante. Sí, Palermo es popular para las bodas, ya sean entre personas famosas o no, porque es una ciudad acogedora.”