El indonesio Ismail Basbeth establece la próxima función Cartas de amor de nuestra vida (EXCLUSIVA)

El director indonesio Ismail Basbeth ha establecido “Cartas de amor de nuestra vida” como su próxima película.

El director se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Shanghai presentando el estreno mundial de su película “Mi propia última cena”, que forma parte de la competencia principal.

“Cartas de amor de nuestra vida” está ambientada en 1995 y gira en torno a un romance perdido que se reencuentra después de 35 años, según Cecile Suciadi, COO del productor de la película, Kami Sinema.

“Está ambientada en 1995, por lo que no es tan antigua, pero tampoco es nueva. Sin internet en ese entonces, es un poco más romántica, queremos enfatizar el romance nostálgico [de la época]”, dice Suciadi.

La película también está inspirada en la canción de amor indonesia “Cintaku Tak Terbatas Waktu” (Amor ilimitado), popularizada por la cantante Anie Carera y lanzada en el mismo año en el que se desarrolla la película.

Al igual que “Mi propia última cena”, la película también abordará cuestiones sobre la herencia china en Indonesia. Las historias de la diáspora china en el sudeste asiático han estado muy presentes en la mente de las audiencias en los últimos meses, con el éxito arrollador de “Dear You” en la taquilla china. Esa película discutió las pruebas y tribulaciones de los chinos que emigraron a Tailandia después de la Segunda Guerra Mundial y las familias que dejaron atrás en China.

“Esperamos poder volver aquí el próximo año”, dice Suciadi.

La película será una especie de reunión, con varios miembros del equipo de “Mi propia última cena” uniéndose a la producción. El productor musical Charlie Meliala, quien ha compuesto las bandas sonoras de cuatro de las películas de Basbeth, repetirá su papel para “Cartas de amor”. Olivia Irawan Chen, quien interpreta a la hija del personaje principal en “Mi propia última cena”, también estará involucrada en la elaboración del guion y la producción creativa.

La producción tiene previsto comenzar a filmar en agosto y septiembre, con un plan de rodaje de 18 días.