Messi hace historia en el Mundial al enviar a Argentina a octavos de final

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa del Mundo cuando el capitán de Argentina marcó dos goles para liderar el campeonato.Albiceleste una victoria por 2-0 sobre Austria el lunes y enviaría a los campeones a los dieciseisavos de final.

Messi, ampliamente considerado como el mejor de todos los tiempos, se abalanzó hacia el final de la primera mitad en Texas con un remate de zurda característico después de una buena jugada preparatoria y un chute excepcional de Thiago Almada.

El gol depredador se sumó a su hat-trick en el partido inaugural de Argentina para alcanzar un récord de 17 en total en la Copa del Mundo.

Luego, el jugador de 38 años selló el partido en el tiempo de descuento después de una pelea en el área, superando a cuatro defensores que luchaban por mantener el balón fuera.

Debería haber sido aún mejor para Messi, quien falló un penal desde el principio, sorprendiendo a una multitud ferozmente pro Argentina de 70.649 personas en la casa con aire acondicionado de los Dallas Cowboys.

“Muy contento por la victoria, fue muy importante, duro, duro, duro, y nos da tranquilidad para lo que viene”, dijo a los periodistas.

“El partido fue igualado, intenso y estamos contentos de conseguir seis puntos”.

El nombre de Messi resonó en los vestíbulos del estadio tras otra exhibición de virtuosismo.

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Problemas de penalización

Ambos equipos sabían que una victoria los colocaría en las rondas eliminatorias con un partido de sobra, Lautaro Martínez fue derribado en el área en el minuto siete, atrapado por dos jugadores austriacos.

El árbitro Amin Mohamed pitó un penalti tras una intervención del VAR, y se levantó un muro de ruido cuando Messi dio un paso adelante a los nueve minutos.

Pero su carrera fue lenta y su débil esfuerzo se desvió del objetivo, arrastrándolo desviado.

A pesar de toda su brillantez, Messi, que cumplirá 39 años el miércoles, es sorprendentemente pobre desde el punto de penalti para sus estándares.

También vio su tiro penal detenido por Wojciech Szczesny en la victoria por 2-0 sobre Polonia en el Mundial de 2022, donde Argentina fue campeona, y falló un penal en el torneo de 2018.

En el minuto 19, Messi husmeó claramente la portería, pero el capitán de Austria, David Alaba, le robó el balón de los dedos de los pies en el último momento mientras bailaba hacia la portería.

Alaba volvió a negar a Messi poco después de la media hora, bloqueando su disparo a portería con el portero Alexander Schlager varado.

La Austria de Ralf Rangnick, que venció al debutante Jordan por 3-1 en su primer partido, se contentó con sentarse y presionar sólo de vez en cuando. No tuvieron ningún disparo a puerta en la primera parte.

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Historia hecha

Y luego llegó el gran momento, Messi arrasó en el minuto 38 tras una asistencia de Facundo Medina, con Almada hábilmente dejando pasar el balón entre sus piernas para dejar solo al talismán de Argentina y la portería abierta.

Los aficionados argentinos, que superaban con creces a sus homólogos austriacos, se levantaron para aclamar a su héroe.

Messi había igualado la marca histórica de Miroslav Klose de 16 goles en la Copa Mundial al anotar un hat-trick en la victoria por 3-0 sobre Argelia en el partido inaugural de la campeona.

Messi lloró después de su primer gol contra Argelia y luego se supo que su padre se está recuperando de un problema de salud no especificado.

Messi ni siquiera se había comprometido a jugar el torneo en Norteamérica hasta el último momento. Pero, de manera realista, nadie esperaba que estuviera ausente encabezando la defensa del título de Argentina.

El ex mago del Barcelona y del Paris Saint-Germain arrastró a su país a la gloria de la Copa del Mundo hace cuatro años, y el atractivo de representar a su nación una vez más en el escenario más grande resultó irresistible.

El equipo de Lionel Scaloni no logró aprovechar su ventaja y la segunda mitad transcurrió sin que ninguno de los equipos creara mucho.

En todo caso, Austria amenazó un poco más, pero el portero argentino Emiliano Martínez sólo tuvo serios problemas una vez.

Entonces, apareció Messi para tener la última palabra en el momento de la muerte.

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– TIMES/AFP