Estafas de empleo están creciendo y cada vez son más difíciles de detectar: Esa es la realidad de este mercado laboral infernal

Los estadounidenses están viendo más estafas de empleo que nunca antes, ya que los buscadores de trabajo, enfrentándose a un mercado laboral difícil, informan de una avalancha de mensajes de estafadores que intentan engañarlos para que les proporcionen información sensible. Los expertos dicen que la tecnología detrás de estas estafas ha mejorado con el tiempo, permitiendo a los estafadores suplantar fácilmente a los empleadores y enviar grandes cantidades de mensajes directos y correos electrónicos a los buscadores de empleo. Los informes de estafas de empleo se duplicaron en 2025 con respecto al año anterior, según un estudio reciente de la Better Business Bureau (BBB). Y los solicitantes de la generación Z que buscan impulsar sus carreras han sido los más afectados: alrededor del 32% de la generación Z reporta haber sido víctima de una estafa de empleo, en comparación con el 15% de la generación X. [Contexto: Aumento de las estafas de empleo en Estados Unidos] [Verificación de hechos: Estudio reciente de la BBB]

El mes pasado, Sally recibió una solicitud de entrevista intrigante mientras buscaba trabajo en línea desde un café de Minneapolis. “Nos complace informarle que sus certificaciones se alinean estrechamente con varias oportunidades actuales”, prometía el correo electrónico. “Le pedimos respetuosamente que programe una entrevista en línea lo antes posible”. Desde que se graduó del Minneapolis College of Art and Design a finales de 2022, Sally había enviado tantas solicitudes de trabajo de diseño gráfico que la joven de 22 años no podía recordar dónde había aplicado. Es por eso que el correo electrónico no despertó alarmas inmediatamente. El remitente, “Ryan L Goodson”, dijo ser de una empresa biotecnológica real con sede en Seattle. Utilizaba un lenguaje sofisticado, tenía un logotipo de empresa en su firma y un dominio de correo electrónico con aspecto profesional. “No quería parecer tonta en la entrevista, así que intenté buscar mi solicitud original”, dijo Sally. Pronto se dio cuenta de que nunca había solicitado un trabajo en la empresa. El misterio llevó a Sally a Reddit, donde encontró el mismo correo electrónico fraudulento copiado y pegado en múltiples publicaciones.

Los estafadores están utilizando inteligencia artificial para volverse más sofisticados y rápidos, dijo Pardis Emami-Naeini, profesor de informática en la Universidad de Duke. “Antes de la inteligencia artificial, había bastante trabajo en estas estafas, lo que significa que a menudo eran genéricas, estaban llenas de errores tipográficos y eran más fáciles de detectar”, dijo Emami-Naeini. “Ahora, cualquiera puede generar un mensaje de trabajo [falso] altamente efectivo y a veces personalizado muy rápidamente y usarlo a gran escala.” Los estafadores que se hacen pasar por empleadores a menudo guían a las víctimas a través de un falso proceso de contratación antes de solicitar detalles de la cuenta bancaria bajo el pretexto de una verificación de antecedentes de $1 o para configurar el depósito directo de la nómina. Otros incrustan malware en enlaces o lo adjuntan a los mensajes. [Contexto: Uso de inteligencia artificial en estafas laborales]