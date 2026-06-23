VER: Noruega toma la delantera contra Senegal mientras Haaland desperdicia una oportunidad de oro

Noruega está en camino de asegurar su lugar en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, después de tomar la delantera contra Senegal.

El equipo escandinavo fue cauteloso en las primeras etapas contra la nación africana, con el juego rápidamente convirtiéndose en un concurso de ida y vuelta.

Sin embargo, se tardó hasta el minuto 43 en encontrar el avance, y no fue el nombre de Erling Haaland en la hoja de puntuación.

En su lugar, su compañero de equipo Marcus Pedersen se lanzó a toda velocidad hacia la portería después de que el pase de Martin Odegaard fuera mal controlado por Kalidou Koulibaly.

El delantero enterró el balón en el poste cercano, enviando a la multitud de Nueva York a un frenesí.

Podrían haber sido dos al descanso si no fuera por un extraño fallo de Haaland.

El jugador del Manchester City mostró su hambre incesante, presionando al portero de Senegal con el balón en los pies.

Y en esta ocasión, le robó el balón, antes de girar y disparar al poste en lugar de a la red vacía.

Luego vio un cabezazo inteligente salvado por Mendy, y desahogó sus frustraciones mientras ambos equipos se dirigían al descanso.

Noruega sigue en camino de clasificar, con Francia ya habiéndolo hecho tras su victoria sobre Iraq.