El próximo acto de Kenan Thompson

Kenan Thompson habla en la Conferencia Blackweek 2025 en Nueva York Getty Images

¿Kenan Thompson detrás de la cámara para una película de terror? ¿Ayudando a las marcas a mejorar su juego de contar historias? El miembro del elenco más antiguo de la historia de SNL está dando un paso hacia un nuevo capítulo de creatividad que lo encuentra ampliando su perspectiva mientras mantiene su habitual cita los sábados por la noche.

“Se siente liberador y emocionante, entrar en nuevas fases en la vida y la carrera”, dice el actor de 48 años que hizo su debut en pantalla en 1994 como miembro del elenco original de la serie de comedia de sketches de Nickelodeon All That. “Siempre es agradable salir a promocionar cosas que iniciamos nosotros mismos en lugar de que nos encomienden hacerlo. Es simplemente una dinámica diferente”.

El camino promocional para Artists For Artists, el estudio de producción independiente que Thompson cofundó en 2021 con el productor John Ryan Jr., está recibiendo mucho tráfico este verano. Después de batir récords en Paramount+ con la secuela de Good Burger en 2023, la empresa que proporciona amplia autonomía creativa y financiera a su talento, tiene varios proyectos de alto perfil que se lanzarán con el socio Range Media.

Por un lado, está la extensión del Universo de Kenan & Kel con una variedad de programación multiplataforma que presenta a Thompson y su antiguo compañero cómico Kel Mitchell, arraigada en la marca icónica con miras a la próxima generación. Luego, está la creciente lista de proyectos en los que Thompson se encuentra detrás de la cámara. Capítulo 51, el thriller cómico dirigido por Tyler Shields que cuenta con Colman Domingo y Abigail Bresnan, se estrena el 23 de junio en plataformas VOD. La película es el primer crédito como productor de un proyecto en el que no aparece Thompson. Además, existe la incursión en el espacio de las marcas comenzando con una serie de contenido en redes sociales para una marca popular de dulces, y el libro infantil de Thompson, Unfunny Bunny, que se publicó en enero y está en camino de tener su propio universo.

Para Thompson, el impulso representa tanto la expansión de sus alas como la seguridad. “Desde un punto de vista filosófico, creo que estoy dejando atrás la preocupación de ‘¿Podré trabajar y mantenerme?’ Porque ahora nos estamos moviendo en tantas direcciones diferentes que siempre hay trabajo por hacer y no me preocupa, ‘¿Tendré un trabajo?’. Quiero decir, tengo como 17 empleos en este momento, lo cual es genial”.

En el frente de Kenan & Kel, ¡Orange Pop!, un juego de combinaciones gratuito con Thompson y Mitchell dando voz a bits cómicos de alta energía, es el primero en salir en la App Store y Google Play. La película Kenan & Kel Meet Frankenstein está en desarrollo y la serie de cómics Kenan & Kel Meet Zombies, que también combina terror, comedia y aventura, se publica mediante Range Comics. También se están desarrollando más productos y una colección de estilo de vida en colaboración con el diseñador Sean Wotherspoon que combina nostalgia, narración de historias y estilo contemporáneo.

“Se trata de mantener el impulso de Kel y yo siendo artistas adultos ahora y abriendo ese capítulo y trayendo a todos los fanáticos de tantos años atrás. Y somos tan bendecidos porque los niños siguen encontrándolo constantemente, ya sea que sus padres se lo muestren o sus hermanos o lo que sea. Constantemente me dicen las generaciones jóvenes que les encanta el programa, que tienen un gran afecto por él, y Kel y yo nos divertimos mucho trabajando juntos”, dice Thompson, insinuando que una gira en vivo podría estar en camino.

“Y Kel y yo tenemos una ética de trabajo excelente. Trabajamos días de 14 horas y luego nos tomamos fotos después porque estábamos tan agradecidos con la gente de Rhode Island por venir a vernos”, dice sobre el rodaje de Good Burger 2, que rompió el récord por el estreno doméstico más visto para una película original en la historia de Paramount+.

Más allá de las buenas vibras, “Aprendí que podemos hacerlo”, dice Thompson sobre su asociación con Ryan en AFA. “Realmente podemos llevar una producción a un lugar, obtener financiación y lograrlo. Desde sugerir que lo hagamos hasta tener la capacidad de ayudar a las personas a sentirse seguras para aprobar… fue algo muy sutil estar autorizados incluso para tener un gran porcentaje de participación y otras cosas. Siempre hemos querido llegar a ese punto, y el momento está ocurriendo ahora, así que es muy emocionante ver florecer la rosa”.

Y aunque Thompson seguirá apareciendo mucho en pantalla, está asumiendo su papel detrás de escena. “Realmente me divierto poniendo las cosas en movimiento. Y simplemente esa gratificación instantánea de decir ‘Corten. Lo tenemos'”.

En cuanto al género, “Puedo hacer comedia muy bien porque la entiendo, y estoy disfrutando la parte de contar historias y eso es algo en lo que he mejorado. He estado cerca de SNL y escritores como Seth Meyers. La narración de historias es muy estratégica. Cuanto más inteligente sea el sketch, más trabajo pusieron en él, y todo eso es buena matemática para mí en estos días. Significa que la parte de la escritura es desafiante y una vez que estás en el set, comienzas a crearlo, eso es lo divertido”, dice.

“La comedia y el terror, son bastante similares en que son muy directos en cuanto a cómo abordas los momentos en ese tipo de películas. Tienes que preparar las cosas para la broma y en el terror, tienes que preparar el suspense. Creo que son intercambiables en cierta medida en cuanto a los estilos de filmación. La gran acción, creo que eso requiere a un verdadero experto para asegurarte de que no estás desperdiciando a dos equipos diferentes, realmente tienes que saber lo que estás haciendo. Esa será la próxima etapa, 2.0. Creo que necesito ir a la escuela para que pueda hablar con el departamento de iluminación de manera inteligente y realmente ser la voz final en estas decisiones”.

Recientemente, Thompson y Ryan se encontraron diciendo sí a la creación de una serie de historias en redes sociales para una marca de dulces prominentes, que por el momento está bajo llave literal y figurativa.

“Después de ese primer día de filmación, lo estaba pasando tan bien y me di cuenta de lo rápido que transcurre el día cuando estás dirigiendo de esta manera. Pensé que estaría cansado, pero hay tanto en marcha y no estás tomando muchas pausas como hacen los actores durante todo el día. Esta es una experiencia muy diferente”, dice.

“Me encantó la sensación de hacerlo bien y añadir algo al canon. De repente empiezas a ver tu trabajo semifinalizado y es como ‘Wow, lo hicimos realmente bien’. Por lo general no me gusta mucho verme a mí mismo, así que suelo alejarme de los monitores y cosas así la mayor parte del tiempo. Pero cuando se trata de otra persona, es como ‘Oh, realmente puedo abordar esto de forma minuciosa y corregir cualquier cosa que vea que me moleste'”.

Después de más de tres décadas en el otro lado de la cámara, Thompson también está entusiasmado con la creación de entornos que sirvan a todos en el set.

“Tengo mucha emoción por ser otra voz para los desatendidos, los subrepresentados, para protegerlos en el set y en general. A veces son los actores, a veces son los asistentes que están teniendo un día difícil. Y simplemente estoy tratando de hacer que todos se sientan especiales y ser considerado con el tiempo de todos. No puedes tratar a los actores como si su tiempo fuera más especial que el de un miembro del equipo porque también están trabajando, ya sabes, a veces casi cuatro veces más duro”, dice.

“Me gusta el enfoque donde todos son importantes. Y al ser un actor, creo que soy sensible a eso porque he estado apresurándome y esperando durante los últimos 35 años. Así que si hay una manera de suavizar eso de alguna manera para cada departamento, intento hacerlo. Y cuando no se pierde tiempo, se obtiene un mejor rendimiento de las personas cuando están un poco más joviales”.