Eni adquiere una participación del 32% en bloques de Vaca Muerta para Argentina LNG

(WO) Ení y XRG Cada uno de ellos acordó adquirir una participación del 32% en tres bloques upstream en el esquisto Vaca Muerta de Argentina, uniéndose al operador YPF en el avance de la integración GNL argentino proyecto.

Los acuerdos cubren los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. Una vez finalizado, que sigue sujeto a aprobaciones regulatorias, YPF conservará una participación del 36%, mientras que Eni y XRG tendrán cada uno un 32%.

Las adquisiciones se basan en el acuerdo de desarrollo conjunto previamente anunciado por los socios para Argentina LNG y fortalecen el componente upstream del proyecto integrado, que está diseñado para monetizar los recursos de gas no convencional de Vaca Muerta a través de instalaciones flotantes de exportación de GNL.

Se espera que los tres bloques suministren gas a dos unidades flotantes de GNL planificadas con una capacidad de exportación combinada de 12 MMtpa, respaldando las ambiciones de Argentina de convertirse en un importante proveedor de GNL a largo plazo.

Para Eni, la inversión amplía su cartera de gas upstream y al mismo tiempo fortalece su posición en toda la cadena de valor del GNL.

“Nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto con YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales”, afirmó. Guido Bruscodirector de operaciones de recursos naturales globales de Eni.

Para XRG, la adquisición establece una posición upstream en una de las cuencas de gas no convencional más grandes del mundo y respalda la estrategia de la compañía de construir una cartera de gas y GNL globalmente diversificada. La compañía dijo que la inversión complementa sus intereses existentes en desarrollos de gas y GNL en Estados Unidos, Azerbaiyán, Turkmenistán y Mozambique.

“Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante para satisfacer la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán importantes para desbloquear esa oportunidad”, dijo Mohamed Al Aryanipresidente de gas internacional de XRG.

Presidente y Director General de YPF Horacio MarÃ­n Dijo que la incorporación de Eni y XRG a la parte upstream del proyecto fortalece la cadena de valor del GNL de Argentina y avanza su desarrollo a escala global.

La transacción marca otro hito para el proyecto de GNL de Argentina, ya que los socios continúan desarrollando una plataforma integrada de exportación de GNL y upstream centrada en Vaca Muerta, uno de los recursos de gas no convencional más grandes del mundo.