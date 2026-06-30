Nigel Farage recibió £270,000 de un comercializador de oro que promociona.

Nigel Farage recibió £270,000 de un vendedor de oro para el cual es embajador de marca, su pago más grande como miembro del Parlamento. El líder de Reform UK ha sido criticado en el pasado por su segundo trabajo de £400,000 al año promocionando la idea de Direct Bullion de que la gente compre oro físico y lo ponga en sus fondos de pensión. El pago de £270,000, que duplica su tarifa de 2025, se recibió en mayo y aparece en la última entrada de Farage en el registro de intereses del parlamento, publicado el martes.

Anna Turley, la presidenta del Partido Laborista, dijo: “Él finge estar del lado de la gente trabajadora ordinaria, pero en realidad solo está en esto por sí mismo y venderá su tiempo al mejor postor. Debería centrarse en devolver más libras a los bolsillos de sus electores de Clacton en lugar de acumular pagos a través de ventas de oro”.

El líder de Reform sigue enfrentando presión por un regalo separado de £5 millones de Christopher Harborne, el inversor en criptomonedas con sede en Tailandia que ha donado millones de libras al partido.

Farage ha dicho que el pago, que The Guardian reveló en abril, fue un regalo y por lo tanto no necesitaba ser registrado según las reglas que requieren que los diputados declaren cualquier interés potencial en los 12 meses anteriores a su elección. Sin embargo, está siendo investigado formalmente por el organismo regulador de estándares parlamentarios. Ha dado varias explicaciones diferentes sobre por qué recibió el dinero, primero diciendo que estaba destinado a costos de seguridad personal y luego que era una recompensa por el Brexit.

Al preguntarle sobre el pago, que equivale a una tarifa por hora de £22,500, un portavoz de Reform dijo: “Como se ha informado anteriormente y declarado, Nigel Farage es embajador de marca para Direct Bullion”.

Farage recibió £91,200 de la empresa por cuatro horas de trabajo en enero de 2025 y £135,000 nueve meses después por un estimado de 12 horas de trabajo en tres meses. El último registro de intereses también indica que recibió £18,402 por unas seis horas de presentación para GB News en junio. Otro trabajo declarado incluye discursos para Imperial Independent Media, una firma consultora con sede en EE. UU., y trabajo en redes sociales para Google y X.

Lee Anderson, otro diputado de Reform y presidente del partido, también registró trabajo en redes sociales para X, al igual que Richard Tice, portavoz de negocios, comercio y energía de Reform.