Copa del Mundo 2026: Francia 1-0 Paraguay

Kylian Mbappé marcó un penalti en el minuto 70, siendo el séptimo gol de la Copa del Mundo 2026 para el delantero, mientras que Francia venció a Paraguay en un tenso partido de octavos de final en Filadelfia para avanzar a los cuartos contra Marruecos.

El delantero del Real Madrid, Mbappé, convirtió con tranquilidad desde el punto de penalti el gol número 150 de Francia en la Copa del Mundo, tras una falta correcta de Diego Gómez sobre el sustituto Desire Doue después de una revisión del Árbitro Asistente de Video.

Paraguay, que eliminó a Alemania en penales en su primer partido de eliminación en la fase final, escapó repetidamente del castigo del árbitro Ilgiz Tantashev por una sucesión de faltas con apariencia cínica, incluyendo una clara patada de Juan José Cáceres a Mbappé después del gol.

A pesar de sus tácticas de juego desleal, La Albirroja se desempeñó admirablemente para restringir a sus renombrados rivales a pocas oportunidades durante la primera mitad, aunque Manu Koné obligó al portero Orlando Gill a despejar su disparo de larga distancia en una gran atajada poco después del medio tiempo.

Una excelente doble parada de Gill evitó que Mbappé marcara otro gol durante los 10 minutos de tiempo añadido, terminando en una trifulca entre ambos equipos cerca del círculo central y celebraciones justificadamente exuberantes para los vencedores.

Adoptando un enfoque de desgaste contra oponentes que acumularon cuatro victorias previas y 13 goles, Paraguay de alguna manera evitó cualquier sanción mientras producía “cada arte oscuro que se puede usar”, según el ex internacional escocés Pat Nevin.

“Paraguay está tratando de enojar a los jugadores de Francia”, dijo Nevin a la BBC Sport, mientras que el ex portero de Inglaterra Joe Hart calificó al equipo sudamericano como un “disgrace” y la falta de acción disciplinaria contra ellos como “astonishing”.

A pesar de la naturaleza de su eliminación, Paraguay se enorgullecerá de su racha invicta de tres partidos tras una derrota por 4-1 en el primer partido ante un impresionante equipo de Estados Unidos, venciendo a Turquía y empatando con Australia antes de eliminar a los cuatro veces campeones Die Mannschaft.

Francia se enfrentará a los Leones del Atlas, quienes vencieron a Canadá 3-0 el sábado anterior, en Boston el jueves (21:00 BST).

Estas son las estadísticas después de la acción del sábado en la carrera por la Bota de Oro. Mbappé está por delante de Messi porque el de 27 años tiene más asistencias.