Trump mantiene llamadas separadas con Putin y Zelenskyy sobre el fin de la guerra en Ucrania

El presidente Trump mantuvo conversaciones separadas con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el domingo para discutir el fin de la guerra en Ucrania, que ahora se encuentra en su quinto año. Las llamadas tuvieron lugar mientras un ataque ucraniano en Crimea dejó a una persona muerta, según funcionarios instalados por Moscú en el territorio ocupado por Rusia.

Dos personas también resultaron heridas, una de gravedad, en el ataque en el norte de Crimea, según el gobernador regional instalado por Rusia Sergei Aksyonov en Telegram. Aksyonov no proporcionó detalles sobre el ataque.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra objetivos de infraestructura clave en Crimea, ya que la milicia de Kyiv busca aislar la vital península controlada por Rusia en la última etapa de la guerra. Las autoridades rusas en Crimea anunciaron un estado de emergencia en la zona a finales del mes pasado, lo que detuvo todas las ventas de combustible a civiles en respuesta a los ataques ucranianos. Putin, en una rara admisión, le dijo a un periodista ruso en ese momento que los ataques ucranianos estaban causando “problemas” para Rusia.

Crimea fue tomada por la fuerza y anexada ilegalmente por Moscú en 2014. El creciente uso de ataques de largo alcance por parte de Ucrania ha puesto de manifiesto su capacidad para infligir un daño doloroso a Rusia y ha aumentado la presión sobre el Kremlin, mientras que los avances de Moscú recientemente se han detenido casi por completo, según analistas y funcionarios occidentales.

Los últimos ataques ocurrieron después de que Zelenskyy y Putin hablaron con el Sr. Trump sobre el fin de la guerra.

Escribiendo en X, Zelenskyy dijo que llamó para felicitar al Sr. Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia americana y que los dos líderes discutieron la situación en la línea del frente.

“Existe una perspectiva real de terminar esta guerra, y la determinación de América será crucial. Acordamos continuar la conversación en persona durante la cumbre de la OTAN en Ankara”, dijo el sábado pasado.

El Kremlin informó que Putin y el Sr. Trump discutieron el conflicto en Ucrania en una llamada telefónica “constructiva” el sábado.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Putin felicitó al Sr. Trump y al pueblo estadounidense por el 250 aniversario de la independencia de América durante la llamada que duró casi una hora y media, su cuarta conversación hasta ahora este año. Ushakov dijo que el Sr. Trump reafirmó su “disposición a ayudar a lograr una pronta cesación de hostilidades y buscar soluciones pacíficas para resolver la crisis” en Ucrania, mientras que los enviados de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner continuarán con los esfuerzos de mediación y están listos para visitar Moscú.

El asesor del Kremlin dijo que Putin una vez más enfatizó la “preferencia de Rusia por un arreglo diplomático del conflicto, siempre que se tengan en cuenta las conocidas y fundamentales posiciones de Rusia”. Al mismo tiempo, Putin acusó a Kyiv y a sus aliados europeos de “apostar por prolongar, e incluso intensificar el conflicto,” argumentando que “la ‘fiesta de la guerra’ europea parte de una percepción defectuosa de la situación general y del estado de las cosas a lo largo de la línea de contacto”, dijo Ushakov.

Agregó que Putin le informó al Sr. Trump sobre la “realidad en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas avanzan con confianza, liberando un asentamiento tras otro.” El líder ruso mencionó específicamente la captura del bastión ucraniano de Kostyantynivka, describiéndolo como un paso clave hacia la “liberación” de toda la región de Donetsk.

Kyiv ha negado la afirmación rusa de capturar Kostyantynivka. El Estado Mayor de Ucrania reiteró que la ciudad asediada sigue bajo control ucraniano en un comunicado en Telegram el domingo, un día después de que Zelenskyy dijo que la afirmación de Rusia de haber tomado el control era “otra mentira rusa”.