Los residentes de Paramus, Nueva Jersey, están limpiando después de la intensa tormenta del sábado. Esto es lo que experimentaron.

Una comunidad en el condado de Bergen, Nueva Jersey, se vio gravemente afectada por las tormentas del sábado.

En un vecindario de Paramus se vio pura devastación, incluido un enorme árbol arrancado de raíz en Jackson Place. Se observaron docenas de otros árboles en toda el área, algunos descansando en casas o aterrizando en las carreteras.

Nadie resultó herido, pero el domingo se llevaron a cabo muchas tareas de limpieza en la comunidad.

“Pedimos a nuestros residentes que tengan paciencia”

Los vecinos dijeron a CBS News New York que el clima severo comenzó poco después de las 8 pm, y agregaron que escucharon un fuerte estallido antes de que se cortara la electricidad y los árboles comenzaran a caer.

Los árboles cayeron en todas partes de Paramus, Nueva Jersey, el 4 de julio de 2026. Facebook/James Davis



Los funcionarios de Paramus inspeccionaron los daños el domingo por la tarde. El alcalde Christopher DiPiazza dijo que su oficina recibió más de 250 llamadas el sábado por la noche. También dijo que nunca había visto una devastación como esta.

“Estamos pidiendo a nuestros residentes que simplemente sean pacientes. Todos nuestros departamentos están trabajando arduamente. Nuestro departamento de bomberos, OEM, van puerta a puerta realizando controles de bienestar en los vecindarios que todavía están bloqueados”, dijo DiPiazza.

El alcalde dijo que la ciudad ha instalado un centro de refrigeración en un centro para personas mayores en Fairview Avenue para aquellos que no tienen electricidad. A

La intensidad de la tormenta recordó a algunos la supertormenta Sandy

Los residentes que han vivido en la comunidad durante mucho tiempo dijeron que la tormenta recordaba a la supertormenta Sandy a finales de octubre de 2012.

Un vecino dijo que dos árboles enormes fueron arrancados de raíz y se estrellaron contra su casa, y agregó que fue aterrador para su familia cuando llegaron la lluvia y los vientos.

“Fui a mirar afuera. El viento empezaba a arreciar y la lluvia caía con fuerza y ​​mi pequeña hija miró por la ventana y pensé, está bien, esto está yendo demasiado duro”, dijo Mostafa Popal. “Pasaron 10 segundos desde [when] le dije [to] Vuelve a este lado de la casa. Diez segundos después, las luces se apagaron primero y luego cayeron dos árboles. Gran explosión. Uno de nuestros techos corredizos ahora tiene un agujero. En este momento no llueve”.

Popal dijo que su familia no podrá quedarse en su casa debido a los daños.