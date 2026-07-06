El pueblo de Sudán sujeto a ataques implacables de drones en El Obeid

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pidió una acción urgente de los líderes mundiales para detener los intensos combates que ya han causado una crisis humanitaria masiva en Sudán y más allá. Crímenes de atrocidades masivas contra civiles han sido una característica regular de la guerra que estalló en 2023.

En solo tres semanas el mes pasado, la oficina del Sr. Tük informó sobre 15 ataques aéreos con drones en El Obeid, la capital del Kordofán del Norte y áreas circundantes, que mataron al menos a 45 civiles.

Decisiones imposibles

Las armas autónomas letales, lanzadas por antiguos aliados de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas Nacionales sudanesas (SAF), “han golpeado repetidamente mercados, escuelas, estaciones de combustible, infraestructura de agua y vehículos civiles”, dijo el Alto Comisionado, mientras explicaba el terror que ahora envuelve al asediado El Obeid:

“Algunas personas están vendiendo sus pertenencias para financiar su escape de la ciudad. Para muchos, el costo exorbitante del transporte y los constantes ataques a los vehículos a lo largo de las rutas de salida, hacen que sea imposible partir. Hemos documentado patrones de ejecuciones sumarias, secuestros, torturas y malos tratos, violencia sexual y saqueos a lo largo de las rutas tomadas por las personas desplazadas en la región de Kordofán.”

Temores de otro El Fasher

La advertencia del Alto Comisionado sigue a atrocidades previas contra civiles, incluida la ciudad sitiada de El Fasher en el Darfur del Norte el pasado octubre, donde 6.000 personas fueron asesinadas en un aluvión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en tres días, según su Oficina.

Alerta roja

“Estos crímenes fueron previstos, con advertencias repetidas por parte de mí y de mi Oficina. Pero no fueron prevenidos”, enfatizó el Sr. Tük ante los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, antes de insistir en que la “alerta roja” que se emite “no es una simulación” y debe llegar a los escritorios de los Jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo.