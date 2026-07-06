Tres jugadores de los Buffalo Bills con potencial de auge o caída ingresan al campo de entrenamiento

Later this month, the Buffalo Bills will meet at St. John Fisher's in Rochester for their 2026 training camp.

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A finales de este mes, los Buffalo Bills se reunirán en St. John Fisher’s en Rochester para su campo de entrenamiento de 2026.

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This will be their first training camp with Joe Brady as their head coach and he enters camp with some lofty expectations. Brady takes over a loaded roster, led by 2024 NFL MVP Josh Allen, with Super Bowl aspirations.

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Este será su primer campo de entrenamiento con Joe Brady como entrenador en jefe y él ingresa al campamento con grandes expectativas. Brady se hace cargo de una plantilla cargada, liderada por el MVP de la NFL de 2024, Josh Allen, con aspiraciones de Super Bowl.

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Whether they reach their potential, however, will depend on much more than how Allen performs. The Bills will also need every role player to step up, including the following three players who have the potential to blow up during camp, but could also fade away just as quickly.

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Sin embargo, que alcancen su potencial dependerá de mucho más que el desempeño de Allen. Los Bills también necesitarán que todos los jugadores de rol den un paso al frente, incluidos los siguientes tres jugadores que tienen el potencial de explotar durante el campamento, pero que también podrían desaparecer con la misma rapidez.

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Landon Jackson, EDGE

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Landon Jackson

El ala defensiva de los Buffalo Bills, Landon Jackson, calienta durante el campo de entrenamiento en la Universidad St. John Fisher. | IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

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A third-round pick out of Arkansas last season, Landon Jackson was unable to make an impact as a rookie. Jackson appeared in just three games for Buffalo in 2025, and failed to record any tackles. He then suffered a torn MCL and PCL in his right knee during the Week 10 contest against the Miami Dolphins, which prematurely ended his rookie campaign.

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Landon Jackson, seleccionado en la tercera ronda procedente de Arkansas la temporada pasada, no pudo causar impacto como novato. Jackson apareció en solo tres juegos para Buffalo en 2025 y no logró registrar ninguna tacleada. Luego sufrió un desgarro del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la Semana 10 contra los Miami Dolphins, lo que puso fin prematuramente a su campaña de novato.

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Entering his second season in the league, Jackson is gearing up for a position change under new defensive coordinator Jim Leonhard. Jackson is expected to play on the line in the 3-4 base, and has bulked up in preparation for his new role. He's confident that he will perform well in this role, given the fact that it's similar to the way he was utilized with the Razorbacks.

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Al comenzar su segunda temporada en la liga, Jackson se está preparando para un cambio de posición bajo el nuevo coordinador defensivo Jim Leonhard. Se espera que Jackson juegue en la línea en la base 3-4 y se ha fortalecido en preparación para su nuevo rol. Confía en que desempeñará bien este papel, dado que es similar a la forma en que fue utilizado con los Razorbacks.

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Jackson has the makings of a stout run defender for the Bills and could quickly become a star during camp. There's also a worry that he could struggle to make an impact as he did during his rookie season.

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Jackson tiene las características de un fuerte defensor terrestre para los Bills y rápidamente podría convertirse en una estrella durante el campamento. También existe la preocupación de que pueda tener dificultades para generar un impacto como lo hizo durante su temporada de novato.

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Keon Coleman, WR

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Keon Coleman, WR

El receptor abierto de los Buffalo Bills, Keon Coleman, hace una atrapada durante el minicampamento de los Buffalo Bills. | IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

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This is the third season in a row now that we're heading into a training camp with Keon Coleman stock rising. The 2024 second-round pick has flashed immense potential throughout his career, especially during offseason workouts. Once the regular season starts, however, Coleman often fades into obscurity, including a stretch during the 2025 season when he was a healthy scratch for multiple games.

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Esta es la tercera temporada consecutiva que nos dirigimos a un campo de entrenamiento con las acciones de Keon Coleman aumentando. La selección de segunda ronda de 2024 ha mostrado un inmenso potencial a lo largo de su carrera, especialmente durante los entrenamientos fuera de temporada. Sin embargo, una vez que comienza la temporada regular, Coleman a menudo desaparece en la oscuridad, incluido un tramo durante la temporada de 2025 en el que estuvo saludable durante varios juegos.

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Coleman is perhaps on his final chance with the organization, and he's been taking advantage with a strong showing during minicamp. Coleman will now be out to prove he can continue his ascension, but it won't be easy with rookie Skyler Bell and veteran DJ Moore there to take snaps from him. Coleman's talent could make him a star, but the additions at receiver could just as easily seal his fate.

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Coleman tal vez esté en su última oportunidad con la organización, y ha estado aprovechando la ventaja con una buena actuación durante el minicampamento. Coleman ahora saldrá a demostrar que puede continuar su ascenso, pero no será fácil con el novato Skyler Bell y el veterano DJ Moore allí para tomarle fotos. El talento de Coleman podría convertirlo en una estrella, pero las incorporaciones como receptor podrían fácilmente sellar su destino.

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Kaleb Elarms-Orr, LB

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Kaleb Elarms-Orr, LB

El apoyador de los Buffalo Bills, Kaleb Elarms-Orr, entrena durante el minicampamento de los Buffalo Bills. | IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

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One of the biggest stars for the Bills during OTA's and minicamp was rookie fourth round pick Kaleb Elarms-Orr. The TCU product was known for his physical play style, and was expected to be a contributor on special teams as a rookie.

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Una de las estrellas más importantes de los Bills durante las OTA y el minicampamento fue el novato seleccionado en la cuarta ronda, Kaleb Elarms-Orr. El producto de TCU era conocido por su estilo de juego físico y se esperaba que contribuyera en equipos especiales como novato.

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What was really impressive is that he was standing out before the pads came on, showing that he had excellent instincts and awareness while quickly picking up Leonhard's defensive scheme. Leonhard even praised Elarms-Orr for his work during the offseason.

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Lo que fue realmente impresionante es que se destacó antes de que aparecieran las almohadillas, demostrando que tenía excelentes instintos y conciencia mientras captaba rápidamente el esquema defensivo de Leonhard. Leonhard incluso elogió a Elarms-Orr por su trabajo durante la temporada baja.

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When the pads come on during camp, Elarms-Orr will have a chance to prove he deserves playing time as a rookie. That said, he was a mid-round pick for a reason and that could lead to some struggles during camp.

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Cuando se coloquen las protecciones durante el campamento, Elarms-Orr tendrá la oportunidad de demostrar que merece tiempo de juego como novato. Dicho esto, fue una selección de mitad de ronda por una razón y eso podría generar algunos problemas durante el campamento.