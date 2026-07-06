Las novias están recuperando la despedida de soltera de una noche: Solo vienes, tienes una noche perfecta y te vas

Aparecer. Darlo todo. Ir a casa.

Así es como Talia Mayden abordó su despedida de soltera de una noche. En junio, la diseñadora y escritora con sede en Nueva York publicó en línea sobre tener una fiesta de menos de 24 horas con sus amigos más cercanos: bebidas previas a la cena en un bar del Lower East Side, una cena privada de $1,100 en un restaurante de Chinatown con capacidad para 25 personas, y el alquiler de un autobús de fiesta de una hora que terminó con una noche de cantar a gritos en un bar cercano.

Para las 2 a.m., Mayden dice que ella y sus amigos estaban llamando a Ubers para regresar a sus respectivas camas. “Sin enfrentar un itinerario de varios días, pudimos dejarlo todo en la pista de baile”, escribe. “Fue perfecto.”

La noche de Mayden es una salida de lo que muchos piensan de las despedidas de soltera hoy en día: escapadas a destinos de varios días completas con atuendos coordinados, actividades programadas, múltiples noches de fiesta y una cuenta final que muchas mujeres fruncen el ceño (y tal vez envían algunos mensajes de texto quejándose) una vez que ven la solicitud final de Venmo para pagar la cuenta. En el 2025, el promedio de gasto por despedida de soltera fue de alrededor de $1,300 por fiesta, casi el doble del promedio de 2019, según el sitio web de planificación de bodas Joy.

Una noche de chicas repleta de actividades es más parecida a cómo surgió la despedida de soltera moderna a finales de los años 80 y ’90, dice Beth Montemurro, profesora de sociología en Penn State Abington, quien ha investigado las duchas de novias y despedidas de soltera americanas.

La explosión de despedidas de soltera en las tres décadas posteriores refleja lo que sucedió con las bodas en general, influenciadas por la boda real del príncipe Carlos y la princesa Diana, junto con el auge del individualismo, dice Montemurro. Las empresas seguirán la tendencia, con clubes y spas de día que comercializan paquetes grupales para despedidas de soltera, y ciudades como Nashville y Austin que se promocionan a sí mismas como destinos populares para despedidas de soltera.

Más grupos eligen ahora fiestas en destinos. En 2019, el 40% de estos eventos se llevaban a cabo en la ciudad natal de la novia. Ahora ese número está por debajo del 25%.

Pero en los últimos años, a medida que la conversación sobre el gasto excesivo en bodas ha captado más atención, algunas novias conscientes de los costos pueden estar apuntando a algo más simple que “se rebela contra esa expectativa de gastar mucho”, dice Montemurro.

Con innumerables titulares recientes que critican los costos crecientes y las disputas entre amistades debido a la máquina de despedidas de soltera en aumento, algunas novias están evitando la molestia y volviendo a las noches de chicas de la era de los ’90 para encontrar un mejor equilibrio entre las finanzas, las limitaciones de tiempo y las personalidades, sin sacrificar la diversión.

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