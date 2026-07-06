Stars and Stripes tiene una portada como ninguna otra. En un día en que los titulares de otros periódicos estaban dominados por terremotos en Venezuela y decisiones de la Corte Suprema sobre inmigración, Erik Slavin, el editor en jefe de Stars and Stripes, publicó un periódico para el ejército estadounidense, con historias sobre nuevas tácticas que involucran drones, y miembros del servicio y familias que enfrentan inseguridad alimentaria. “Queremos ir con algo que sabemos que interesará directamente a nuestros lectores de inmediato,” dijo Slavin.

El periódico es parte del Departamento de Defensa y sus reporteros son empleados del Pentágono. Pero ha mantenido durante mucho tiempo su independencia editorial de los más altos mandos. “Estamos tratando de proporcionar noticias independientes para la comunidad militar,” dijo Slavin.

Un promedio de 1.4 millones de personas ven Stars and Stripes cada día, principalmente en línea, aunque todavía publica una versión impresa en el extranjero, para los miembros del servicio en lugares remotos donde el acceso a internet puede ser poco confiable.

Publicado por primera vez durante la Guerra Civil, Stars and Stripes fue revivido en la Primera Guerra Mundial bajo el General John “Black Jack” Pershing, comandante de las tropas estadounidenses en Europa.

Es General Pershing quien dijo, necesitamos un periódico para las tropas estadounidenses en el extranjero, para que sepan lo que está sucediendo y tengan una idea de por qué están luchando,” dijo Catherine Giordano. A lo largo de los años, Stars and Stripes ha sido publicado continuamente desde la Segunda Guerra Mundial, aclamado por representar “el pensamiento libre y la libre expresión de un pueblo libre.”

Pero en enero pasado, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, publicó esto en X: “Estamos llevando a Stars & Stripes al siglo XXI. Modernizaremos sus operaciones, alejaremos su contenido de las distracciones ‘woke’ que socavan la moral.”

Preguntado sobre lo que entendía por “distraerse con estar despierto”, el editor en jefe Erik Slavin respondió, “Realmente no sé a qué se referían, porque no lo explicaron.”

Contexto:

El artículo destaca la independencia editorial y la historia de Stars and Stripes, un periódico vinculado al ejército estadounidense.

Verificación de hechos:

El artículo se basa en declaraciones de Erik Slavin, editor en jefe de Stars and Stripes, sobre la preservación de la independencia editorial del periódico.

La periodista Lara Korte de Stars and Stripes explicó que sus historias, como la de los próximos conciertos europeos del rapero Bad Bunny, están destinadas a proporcionar entretenimiento a la comunidad militar estacionada en el extranjero.

Sección de vídeo adicional sobre la experiencia de Steve Kroft reportando para Stars and Stripes en Vietnam.

Dos miembros de la junta asesora del periódico han presentado una demanda acusando al Departamento de Defensa de violar la Primera Enmienda. (El Pentágono declinó la solicitud de CBS News para una entrevista, citando litigios en curso).

Fuente: CBS News