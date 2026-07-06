Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York advierten a los visitantes de Central Park después de que el brote de legionarios crezca en el Upper East Side

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Un brote de enfermedad del legionario en el Upper East Side de Manhattan ha aumentado a 14 casos confirmados, dijeron el domingo funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York.

Los casos están vinculados a los códigos postales 10028, 10128 y 10075, y cubren partes del Upper East Side, incluidos Yorkville y Carnegie Hill. Al menos un paciente vive, trabaja o visitó recientemente el área 10075, dijeron funcionarios de salud.

Los funcionarios también instan a cualquiera que haya pasado tiempo en el lado este de Central Park entre East 76th Street y East 97th Street a estar atento a síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos, escalofríos y dolores musculares.

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“Quiero reconocer al personal de epidemiólogos, ecologistas del agua, trabajadores de salud comunitarios y muchos más del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York que pasaron los últimos días trabajando para mantener a los neoyorquinos del Upper East Side informados y seguros”, dijo el Dr. Alister F. Martin, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, en un comunicado.

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella. Las personas pueden infectarse al respirar gotas de agua contaminada y la enfermedad puede ser peligrosa, incluso mortal, sin un tratamiento rápido.

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El origen del brote sigue bajo investigación. Las autoridades dicen que están probando torres de enfriamiento en el área afectada como una posible fuente, aunque no se ha identificado ninguna fuente específica.

Las torres de enfriamiento, que a menudo se encuentran en los tejados, pueden liberar niebla que transporta la bacteria Legionella. El Departamento de Salud dijo que se están probando todas las torres de enfriamiento en el área afectada.

El grupo se anunció por primera vez el jueves, cuando sólo se habían confirmado dos casos. Desde entonces, el área de investigación se ha ampliado a medida que se informaron más enfermedades.

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“Identificamos el grupo temprano cuando solo había dos casos confirmados, y hemos actuado con rapidez y decisión, dejando de lado los planes de vacaciones para ayudar a nuestros compañeros neoyorquinos. Hay más trabajo por hacer en los próximos días a medida que aprendemos más sobre la fuente de exposición y los casos confirmados”, dijo Martin.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que el brote no está vinculado a la plomería de los edificios ni a las unidades de aire acondicionado interiores, y que los residentes del área pueden beber agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado en casa de manera segura.

Los funcionarios dijeron que continuarán brindando actualizaciones a medida que haya más información disponible.

“Comuníquese con un proveedor de atención médica de inmediato si vive, trabaja o visitó el área desde finales de junio y experimenta síntomas similares a los de la gripe, como tos, fiebre o dificultad para respirar”, escribió Mamdani en X.

El verano pasado, un brote de enfermedad del legionario en Central Harlem provocó más de 100 enfermedades confirmadas, según FOX 5.