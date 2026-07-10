Argentina pierde el fly Half Domingo Miotti ante Italia – Americas Rugby News

Domingo Miotti jugará con Italia. El medio mosca nacido y criado en Argentina está haciendo el cambio de lealtad de los Pumas a Italia. Lo confirmó nada menos que Felipe Contepomi, el entrenador de Argentina, durante la conferencia de prensa del jueves cuando nombró su equipo para enfrentar a Gales en San Juan el sábado.

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ARGENTINA VUELA A MEDIA SITUACIÓN

Después de perderse el servicio internacional con Los Pumas desde mediados de 2022, Miotti ahora se perdió ante Argentina. El apertura del Montpellier se reencontrará con Gonzalo Quesada, quien lo entrenó en Los Jaguares en el Súper Rugby. Quesada, héroe de los Pumas de la Copa Mundial de Rugby de 1999, es el entrenador en jefe de Italia.

Miotti e Italia utilizarán la regla de ascendencia de la Regulación 8 de World Rugby para aprovechar una oportunidad con Italia. Su última aparición con Los Pumas fue hace cuatro años, superando así el requisito de tres años. De este modo Quesada puede seleccionar inmediatamente a Miotti.

Contepomi confirmó que la medida se produce después de que él mismo hablara con Miotti a principios de este año. Contepomi tenía la intención de seleccionar a Miotti para los próximos partidos de Argentina contra Sudáfrica y Australia. Su equipo que enfrentará a Gales tiene a los creadores de juego Tomás Albornoz y Santiago Carreras como titulares. Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger, quienes debutaron con Los Pumas en 2025, también están en la plantilla.

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ITALIA VUELA A MEDIA SITUACIÓN

El traslado de Domingo Miotti a Italia sacude significativamente una batalla altamente competitiva por la camiseta número 10 de los Azzurri de cara a la Copa Mundial de Rugby 2027. Paolo Garbisi es el apertura indiscutible de primera elección. Con sólo 26 años, está entrando en su mejor momento y sigue siendo el abanderado de la zaga italiana de cara a 2027.

Recién salido de una temporada estelar en el Top 14 en la que sus patadas tácticas fueron fundamentales para guiar al Montpellier a un trofeo de la European Challenge Cup y a la final nacional francesa, Miotti supera a otros jugadores para convertirse inmediatamente en el retador de la camiseta italiana 10 de Garbisi.. Miotti proporciona a Quesada un director de juego de élite muy preparado que puede controlar fácilmente el territorio de los partidos de prueba.

El veterano Tommmaso Allan es la contraportada utilitaria. Con más de 80 partidos internacionales, la inmensa experiencia de Allan es invaluable. Si bien frecuentemente cubre al fullback y actúa como un rematador tranquilo desde el banco, su versatilidad le garantiza un lugar en el marco más amplio del equipo como creador de juego secundario.

Leonardo Marin y Giovanni Montemauri son las opciones en desarrollo de Italia. Marín (Benetton) posee un potencial enorme pero ha tenido que lidiar con lesiones, mientras que Montemauri (Zebre Parma) ha mostrado una excelente forma en la URC. Es probable que busquen puestos en el equipo de respaldo a medida que obtengan mayor exposición de alto nivel antes de la Copa Mundial de Rugby 2027.

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DOMINGO MIOTTI Y EL ARGITALIANOS

Domingo Miotti es parte de un camino legendario de décadas de jugadores nacidos en Argentina que cambiaron el azul claro por el azul oscuro. Históricamente, Italia ha dependido en gran medida del talento argentino de élite, pero los jugadores que sigue se pueden dividir entre el equipo moderno y las leyendas históricas.

Miotti se une a un contingente argentino contemporáneo muy fuerte que actualmente juega con su compatriota, el entrenador en jefe que incluye al centro Juan Ignacio Brex, el hooker Pablo Dimcheff y los puntales Iván Nemer y Juan Manuel Pitinari.

Entre los argentinos que jugaron con Italia se encuentran jugadores que fueron indiscutiblemente los mejores jugadores de rugby italianos de todos los tiempos. Miotti sigue exactamente el modelo de Diego Domínguez. De hecho, Domínguez jugó dos pruebas para Los Pumas en 1989 antes de utilizar el linaje de su abuela para mudarse a Italia. Podría decirse que se convirtió en el mejor corredor de la historia de Italia, acumulando 74 partidos internacionales y un récord de 983 puntos.

El mejor delantero italiano de todos los tiempos nació y creció en La Plata, Argentina. Sergio Parisse eligió representar a Italia (la tierra natal de sus padres) y se convirtió en uno de los mejores número 8 en la historia del rugby, disputando 142 partidos internacionales y capitaneando el equipo durante más de una década.