Amnistía pide investigación de crímenes de guerra mientras Israel borra familias en Líbano.

El grupo dijo que ha reunido suficientes pruebas para concluir razonablemente que las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional.

Amnistía Internacional exigió el jueves una investigación de crímenes de guerra por los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano, que describió como “borrando familias”.

Los ataques en cuestión ocurrieron en marzo y mataron a 24 civiles, incluidos 12 niños, en barrios de las ciudades de Tiro, Sidón y Nabatiyeh.

Amnistía dijo que ha recopilado suficientes pruebas para concluir razonablemente que las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional al no distinguir entre objetivos civiles y militares durante la campaña.

El grupo de derechos humanos dijo que llegó a estas conclusiones después de realizar más de una docena de entrevistas en el terreno con sobrevivientes, familiares de las víctimas y paramédicos que acudieron al lugar después de los ataques. Además, el grupo analizó fotos satelitales junto con videos de los ataques publicados en redes sociales.

Un sobreviviente, un hombre libanés retirado llamado Hussein Saleh, dijo que el ataque en su vecindario en Tiro mató a su esposa, sus dos hijos, su cuñada y su hija de cinco años, y a otros dos parientes.

Moussa Chaalan, un paramédico que llegó al lugar después del ataque, le dijo a Amnistía “no quedaba nada de la casa” cuando llegaron.

“Los restos humanos estaban dispersos hasta 200 metros del sitio del impacto”, agregó Chaalan.

Mohamad Taqi, de 54 años, le dijo a Amnistía que el ataque de Israel en el distrito de Sidón mató a siete miembros de su familia, incluida su madre de 78 años, Zeinab Nasser, y su hija de 12 años, Zahraa.

“En la habitación donde cayó el misil, no pude encontrar rastro de Zeinab y Zahraa”, dijo Taqi. “Los paramédicos encontraron después sus restos y los recogieron. Cuando perdí la esperanza de encontrarlas con vida, fui al hospital. Me lastimaron en la cabeza, el ojo y el rostro”.

Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el norte de África en Amnistía Internacional, dijo que la comunidad internacional debe imponer consecuencias a Israel por lo que describió como “un desprecio insensible por la vida civil”.

“Dentro de solo una semana, las fuerzas armadas israelíes aniquilaron familias enteras, incluidos una docena de niños, en Líbano”, dijo Beckerle. “¿Cuántas familias más tendrán que sacar las partes del cuerpo de sus hijos de entre los escombros antes de que termine este devastador ciclo de crímenes de guerra? La comunidad internacional debe actuar ahora: los estados deben imponer un embargo inmediato y completo de armas a Israel y utilizar la jurisdicción universal y extraterritorial para investigar y enjuiciar a los responsables”.

Beckerle agregó que los tres ataques investigados por Amnistía “forman parte de un patrón bien documentado de ataques ilegales israelíes llevados a cabo en Líbano, en medio de un vacío total de rendición de cuentas”.