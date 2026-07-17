El presidente argentino Milei no asistirá a la final del Mundial por superstición

BUENOS AIRES, Argentina (AP) â€” El presidente argentino Javier Milla. dijo el jueves que no asistirá a la final de la copa del mundo Por superstición, optó por ver el partido del domingo entre España y Argentina desde casa, donde ha visto los siete partidos anteriores del campeón defensor, todos victorias, en el torneo.

En un intento por ayudar el amado equipo de fútbol de su nación Para asegurar su segundo título consecutivo, añadió Milei, también usará la misma chaqueta gruesa.

Los aficionados y jugadores de todo el mundo se aferran a supersticiones que creen que pueden traer buena suerte a su equipo… o desgracia a sus oponentes. en américa latinay particularmente en Argentina, las llamadas “cábalas”, o creencias y hábitos rituales, tienen un peso inusual, lo que refleja la intensidad con la que muchos aquí miran a su selección nacional.

Cuando se le preguntó el jueves si viajaría a Nueva Jersey para ver el partido del domingo junto con su aliado cercano El presidente estadounidense Donald Trump y El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.como era de esperarse, Milei respondió: “De ninguna manera”.

“Voy a seguir viendo todos los partidos desde Olivos”, dijo a una emisora ​​de radio local de Buenos Aires, El Observador, refiriéndose a su residencia presidencial.

El periodista le preguntó si se queda en casa por motivos supersticiosos. Milei dijo que sí y pasó a explicar otro de sus rituales: “Como hace frío y no enciendo la calefacción, llevo una chaqueta con la marca de la petrolera. El día del partido contra Suiza sentí mucho calor. Me lo quité y nos hicieron un gol. Me lo volví a poner y nunca más me lo volví a quitar”.

Al igual que Milei, la mayoría de los argentinos tienen cábalas que exigen seguir exactamente la misma rutina si el equipo está ganando. Algunos visten la misma ropa durante todos los partidos y se niegan a lavar sus camisetas durante el Mundial. Algunos ven cada partido en el mismo lugar, o no se les permite verlo en absoluto, como puede ser el caso de aquellos que están en el baño cuando Argentina anota.

Las acciones más pequeñas adquieren un significado extraordinario. En un video ampliamente compartido de esta Copa Mundial, un grupo de fanáticos comenzó a leer la Biblia tal como Argentina Empezó a marcar contra Egipto.lo que les obligó a repetir el ritual en cada partido desde entonces. Un ritual común para impactar al equipo rival consiste en congelar figuras de jugadores o trozos de papel con los nombres de los oponentes.

Los presidentes argentinos han sido durante mucho tiempo cautelosos a la hora de asistir a partidos de alto riesgo de la Copa Mundial para evitar traer mala suerte a sus equipos. La superstición se remonta al torneo de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem visitó al equipo argentino justo antes de que sufriera una sorprendente derrota inicial ante Camerún.

A Menem lo tildaron de “mufa”, de gafe. Desde entonces, no se sabe que ningún presidente argentino en ejercicio haya asistido a un partido de la selección nacional.

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La escritora de Associated Press Débora Rey contribuyó a este informe.

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