Chartbook 459 España v. Argentina 1816-2026: desarrollo desigual y combinado en la economía mundial y en el terreno de juego.

Visto con la lente de la historia económica, España-Argentina constituye un final realmente fascinante para la Copa del Mundo de 2026. Cam y yo leímos sobre la relación en el último episodio de Ones and Tooze.

Si alguna vez hubo un caso en el que un gráfico vale más que mil palabras, es este.

El drama comienza con la independencia argentina en julio de 1816 y el contraste entre el largo estancamiento de España en medio del colapso de su imperio latinoamericano y el auge de la economía argentina a finales del siglo XIX. Por mucho que la élite argentina aspirara a independizarse de España, el aumento del crecimiento económico de su país fue atribuible sobre todo a su incorporación al imperio informal de Gran Bretaña. A partir de la década de 1870 esto estuvo representado sobre todo por la ampliación del sistema ferroviario argentino, que abrió el interior del país al desarrollo agrícola. En 1860 Argentina no tenía ferrocarriles dignos de mención. En 1910 contaba con 23.994 kilómetros.

En 1937, la red se había ampliado a 40.000 kilómetros de ferrocarriles, de los cuales el 66% eran de propiedad británica. En un país nominalmente independiente, la infraestructura vital estaba controlada desde el extranjero. No es de extrañar que Argentina se convirtiera en un banco de pruebas para las teorías de la “dependencia”.

En general, aproximadamente la mitad de “los activos fijos de Argentina (excluyendo la tierra) eran propiedad de extranjeros, principalmente británicos, en 1914… Argentina realizó alrededor del 28 por ciento de su comercio exterior (importaciones y exportaciones) con Gran Bretaña en 1913”, que a su vez representó el 5 por ciento del comercio británico.

Puede que haya estado subordinado, pero el efecto neto, a principios del siglo XX, fue colocar a Argentina, en términos per cápita, entre las diez principales economías del mundo, junto con otras economías de “colonos”, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. España quedó tan atrás que tuvo dificultades para situarse entre los veinte primeros.

La promesa de prosperidad convirtió a Argentina en un destino enormemente atractivo para la migración, sobre todo procedente de Italia. Hasta el día de hoy, el español argentino (y uruguayo) tiene fuertes huellas del italiano napolitano.

Sin duda fue la élite compradora de Argentina la que mejor salió airosa de esta incorporación desigual al sistema mundial británico. Pero al menos hubo algo de goteo. Lo que impulsó el enorme flujo de migración transatlántica fue una brecha salarial entre Argentina, Italia y España que durante gran parte del período superó el cien por ciento.

Fuente: Taylor 1992

Hoy en día, más del 60 por ciento de los argentinos tienen herencia familiar en Italia. Como bromeó un ingenioso, Argentina se convirtió en un país de italianos que hablaban español, cuya élite pensaba que eran ingleses. Se podría agregar que Buenos Aires, que alguna vez contó con el mayor número de psicoanalistas del mundo, fue a menudo descrita como el París de América Latina. Y los militares argentinos se inspiraron sobre todo en Alemania.

En este sentido, Argentina es un producto paradigmático de la “condición global” del siglo XIX dirigida por los británicos. Argentina fue el caso paradigmático del “imperio informal”. España, por supuesto, no estaba exenta de la situación global, pero su posición era la de perpetuo perdedor, al ceder Puerto Rico, Cuba y Filipinas a Estados Unidos en 1898.

Tanto en Argentina como en España, la cultura del fútbol, ​​fue producto de esa misma condición. El rugby, el cricket y el fútbol eran pasatiempos que los expatriados británicos llevaban consigo dondequiera que fueran. Estos, a su vez, engendraron intensas culturas deportivas locales: el cricket en el Caribe y el sur de Asia, el rugby y el cricket en Sudáfrica y Australasia. Fútbol, ​​tenis y golf en todo el imperio informal de Gran Bretaña.

A finales de la década de 1870, fueron los empleados de la empresa minera británico-alemana Rio Tinto quienes estuvieron entre los primeros en jugar un partido de fútbol en suelo español. Esta es una de las primeras imágenes del fútbol que se juega en España, posiblemente de un partido entre un equipo que representa a Huelva y Rio Tinto FC.

Los británicos también trajeron el fútbol a Cataluña, donde en 1899 un expatriado suizo fundó el FC Barcelona. A principios del siglo XX, en el circuito imperial británico, los lados argentino y uruguayo ya eran vistos como una competencia respetable. Su dominio del juego estaba muy por encima del de sus contemporáneos europeos.

A principios del siglo XX, el fútbol estaba echando profundas raíces locales y, a medida que el orden mundial liberal colapsaba, tanto Argentina como España comenzaron a forjar caminos nacionales distintos en la “Era de los Extremos”.

Cuando los flujos internacionales de capital se agotaron en la década de 1920, el giro de Argentina hacia el nacionalismo económico coincidió con la culminación de la larga crisis de España en la guerra civil y el establecimiento del régimen de Franco. Ninguno de los dos participó en la Segunda Guerra Mundial, lo que los dejó a ambos marginados en el mundo de la posguerra. El resultado, en la década de 1950, fue una breve y tenue convergencia, simbolizada por la fila de nazis fugitivos que se desplazaban desde Madrid hasta Buenos Aires.

Pero luego vino el revés de los últimos cincuenta años. España, que ya estaba creciendo rápidamente en los años 1960, se convirtió, en la era posfranquista, en una de las grandes historias de éxito de Europa. Por el contrario, Argentina volvió a una brutal dictadura militar en 1976, con la Junta presidiendo la final de la Copa del Mundo de 1978. Puede que Argentina haya ganado en la cancha, pero su economía ha pasado de una crisis a otra, sacudida por los mercados de capital extranjeros y el tumulto de la política interna.

En palabras de un conocido argentino, Argentina se ha “latinoamericanizado”, mientras que España se ha “europeizado”.

Cuando se trata de las finanzas de un juego en el que el ganador se lo lleva todo como el fútbol moderno, las cifras del PIB subestiman la ventaja de España sobre Argentina.

La España recientemente próspera se ha convertido, en el siglo XXI, en una potencia deportiva mundial. En mayo de 2026 Forbes Declaró que Real Madrid y Barça eran las dos franquicias de fútbol más valiosas del mundo.

Durante la temporada 2024-25, el Real Madrid registró 1.270 millones de dólares en ingresos, un 12% más que el año anterior, lo que ya es un récord para un club de fútbol. De hecho, la nueva cifra apenas bordea la Los 1.230 millones de dólares de los Dallas Cowboys de la temporada 2024 de la NFL para el total de ingresos más alto para un equipo deportivo jamás medido por Forbes (sin ajustar por inflación). Entonces, incluso con el Real Madrid fuera de la final de la Liga de Campeones del sábado, donde Arsenal y Paris Saint-Germain lucharán por 29 millones de dólares adicionales en premios, Los Blancos son el equipo de fútbol más valioso del mundo por quinto año consecutivo, y la décima vez en las últimas 13 ediciones de Forbes ranking anual. El Real Madrid está ahora valorado en 9.500 millones de dólares, una ventaja de 2.000 millones de dólares sobre el número 2, el Barça, que la temporada pasada se convirtió en el único otro club de fútbol que ha superado los mil millones de dólares en ingresos (excluyendo el intercambio de jugadores).

Si analizamos los treinta equipos de fútbol más valiosos del mundo, la clasificación está totalmente dominada por la Premier League, la MLS y sus homólogos europeos.

La gran mayoría del equipo español proviene de equipos españoles, en su abrumadora mayoría del Real Madrid y el Barça, lo que ayuda a dar cuenta de su juego coherente de “equipo”.

Por el contrario, toda la Alineación argentina para 2026 juega fuera de su propio país repartidos en una variedad de los mejores clubes de Europa.

En casa, el fútbol argentino, que hace un siglo todavía estaba muy por delante de su homólogo provincial español, ahora languidece muy por detrás. Mientras que Forbes valora al Real Madrid y al Barça en más de 9.000 millones de dólares y 7.000 millones de dólares respectivamente, estas son las valoraciones de Los mejores equipos de Argentina. en 2025:

Ningún equipo argentino puede permitirse un jugador valorado en 10 millones de euros, por eso las superestrellas nacionales juegan en el extranjero.

En el top diez latinoamericano, el Boca número uno de Argentina ocupa el puesto número 9, superado por los gigantes del vecino Brasil. La última noticia es que el FBI estadounidense está investigando lavado de dinero a través de Miami por parte de altos apostadores de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde un punto de vista económico, cualesquiera que sean el talento y el valor de los jugadores individuales, la final de 2026 es un enfrentamiento enormemente desigual.

En el mundo del fútbol, ​​incluso más que en la economía mundial, lo que gobierna no es la “convergencia”, sino el desarrollo desigual y combinado.

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