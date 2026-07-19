Antony no tiene remordimientos por rechazar al Bayern por el Betis

Antony dice que no tiene arrepentimientos por rechazar una oferta de Bayern Munich para unirse al Real Betis la temporada pasada.

El brasileño formaba parte del “escuadrón bomba” de Ruben Amorim en el Manchester United, y después de pasar medio año cedido con el Betis en 2024-25, Antony luego hizo el movimiento permanente en septiembre pasado.

Ha disputado 72 partidos para el Betis en todas las competiciones desde enero de 2025, marcando 23 goles y proporcionando 15 asistencias en ese tiempo.

Durante su temporada de préstamo inicial, Antony jugó un papel importante en ayudar al Betis a llegar a su primera final europea – que terminó en una victoria por 4-1 para el Chelsea en la Conference League.

Después de eso, Antony fue vinculado con un traspaso al Bayern Munich, con Vincent Kompany deseoso de llevarlo a los gigantes de la Bundesliga.

Antony rechazó la oportunidad, optando en cambio por regresar al Betis de forma permanente, y dice que nunca ha sentido que fue la elección equivocada.

“Eso fue, por supuesto, un gran honor,” dijo a Bild sobre el interés del Bayern. “Tengo un gran respeto por el Bayern Munich y también por Vincent Kompany. Es un entrenador al que admiro mucho. Cuando un club como el Bayern muestra interés y el entrenador llama personalmente, significa mucho para un jugador.

“Elegir a Betis fue una decisión que tomé junto con mi familia. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida y necesitaba un lugar donde pudiera ser feliz nuevamente, no solo como futbolista, sino también como persona.

“Sentí que el Betis era exactamente el club adecuado para mí. ¡Por eso no me arrepiento en absoluto de esta decisión!”

Entre los jugadores del Betis, solo Abde Ezzalzouli (25) registró más participaciones en goles en todas las competiciones que Antony (24 – 14 goles, 10 asistencias), quien terminó la campaña con más tiros (115) y disparos a puerta (38) que cualquiera de sus compañeros de equipo.

La temporada pasada, Antony desempeñó un papel clave en ayudar al Betis a llegar a los cuartos de final de la Europa League y asegurar un quinto puesto en LaLiga, lo que fue suficiente para asegurar la participación en la Champions League.

El Betis jugará en la principal competición de la UEFA por primera vez desde la temporada 2005-06, y Antony está ansioso por el desafío que se avecina.

“Esto es algo muy especial para el club y nuestros aficionados,” dijo Antony. “Han esperado muchos años este momento.

“Sabemos lo grande que será el desafío en la Champions League, pero estamos ansiosos. Nuestro objetivo es representar al Betis de la mejor manera posible y darlo todo en cada partido.

“Los aficionados pueden esperar un equipo que juega con gran pasión y compromiso.

Y preguntado sobre sus ambiciones para la próxima temporada, Antony añadió: “Quiero ganar títulos. Ese es siempre mi mayor objetivo.

“También quiero mejorar mis estadísticas, marcar más goles y dar más asistencias. Pero sobre todo, quiero ayudar al equipo y tener una temporada aún mejor que la del año pasado.”