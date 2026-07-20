RB Skattebo perfectamente bien después de la voltereta fallida…

El corredor de los New York Giants, Cam Skattebo, dijo que está “perfectamente bien” después de fallar en aterrizar un mortal hacia atrás y parecer aterrizar incómodamente en su tobillo derecho operado durante una aparición en el Fanatics Fest el sábado.

Un video de Skattebo intentando su característico mortal hacia atrás se volvió viral después de que cayera al suelo mientras intentaba aterrizar el giro. Abordando el “elefante en la habitación” en otra aparición en el Fanatics Fest el domingo, Skattebo dijo que se encuentra bien después de la caída y prometió “no lastimarme antes de la temporada”. Culpo la caída fallida a los pisos “rebosantes”.

La temporada de novato de Skattebo se vio interrumpida después de sufrir una fractura abierta de tibia y una luxación de tobillo derecho en una lesión horripilante durante un juego de la Semana 8 contra los Philadelphia Eagles. Se perdió el resto de la temporada, pero ha hecho un progreso significativo en su recuperación y está en camino de ser un participante completo en el campo de entrenamiento de los Giants el próximo mes.

No es la primera vez que Skattebo intenta un mortal en las últimas semanas. Se le vio aterrizar exitosamente el giro después de conectar un jonrón durante un juego de softball de celebridades el 30 de mayo. El nuevo entrenador de los Giants, John Harbaugh, bromeó el mes pasado diciendo que le dijo al corredor “no hacer mortales” en el minicampamento.

A pesar de la reacción a su intento de mortal en las redes sociales, Skattebo prometió que no va a cambiar quién es.

“Voy a seguir siendo yo, y si quieren decir que estoy muerto en vida, y no tengo cerebro, entonces quién se preocupa, a la f*ckar”, dijo.