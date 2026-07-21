Sabemos que tenemos que mejorar en muchas áreas, dice el jefe de Lazio Gattuso

Sabemos que tenemos que mejorar en muchas áreas, dice el jefe de...

El entrenador jefe de Lazio, Gennaro Gattuso, admitió “sabemos que tenemos que mejorar en muchas áreas”, pero cree que su equipo tiene la “mentalidad y espíritu correctos” para hacerlo.

Gattuso fue nombrado como entrenador de Lazio después de la salida de Maurizio Sarri al final de una decepcionante campaña 2025-26.

Lazio terminó en el noveno lugar en la Serie A la temporada pasada, mientras que sus esperanzas de clasificar para Europa terminaron después de perder en la final de la Coppa Italia contra Inter.

Fue el peor resultado para los Biancocelesti desde la campaña 2013-14, cuando terminaron en noveno lugar bajo la dirección de Vladimir Petkovic en la primera parte de la temporada y Edoardo Reja en la segunda.

Lazio también terminó la temporada sin que ningún jugador alcanzara las cifras de doble dígito en goles por segunda vez en las últimas tres temporadas (después de 2023-24), después de haber tenido al menos un jugador con 10 goles en una temporada en la Serie A desde 2010-11.

El primer partido de pretemporada de Gattuso vio a su equipo derrotar a su equipo Sub-20 3-1, pero el exentrenador de Italia concedió que hay mucho que mejorar.

“Tenemos que elogiar a los chicos, que tuvieron una semana realmente buena en el entrenamiento”, dijo Gattuso.

“Ganamos 3-1, sabíamos que sería un poco difícil, pero hicimos algunas cosas buenas y, sobre todo, estamos contentos de no tener nuevas lesiones.

“Sabemos que tenemos que mejorar en muchas áreas, pero tenemos el espíritu y la mentalidad correctos.”

El primer partido competitivo de la temporada de Lazio será contra Mantova en la Coppa Italia el 16 de agosto.

El equipo de Gattuso comenzará su campaña de la Serie A 2026-27 ocho días después, enfrentándose a Bologna como visitante.