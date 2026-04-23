Estados Unidos amplía su bloqueo, Milei de Argentina busca reformas electorales, la UE finalmente da luz verde a un préstamo masivo a Ucrania

El bloqueo de Washington se expande a Asia

La Armada estadounidense no sólo está interceptando barcos vinculados a Irán fuera del Estrecho de Ormuz. En los últimos días, desvió a un trío de barcos que pasaban por aguas asiáticas, según Reuters . Uno de los barcos estaba supuestamente llevando 2 millones de barriles de petróleo iraní y estaba previsto descargar el crudo en la India. El objetivo de Estados Unidos es estrangular aún más la economía de Irán, que depende enormemente de sus exportaciones de crudo a Asia, y ahora ha desviado 29 petroleros vinculados a Irán. A medida que se expande el bloqueo, los líderes energéticos están cada vez más preocupados. Esta mañana, el jefe de la Agencia Internacional de Energía prevenido “Nos enfrentamos a la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia”.

Incluso mientras continúa el bloqueo, el Pentágono despedido Secretario de Marina John Phelan el miércoles por la noche. La Casa Blanca no dio ninguna explicación, pero marca la segunda vez Este mes, el Pentágono expulsó a un alto oficial militar estadounidense.

Milei busca una reforma electoral, pero ¿quién se beneficiaría?

Después de pasar un proyecto de ley de reforma laboral expansiva Hace dos meses, el presidente argentino JavierMiley está dirigiéndose hacia un nuevo objetivo: la reforma electoral. En particular, el líder populista y optimista quiere poner fin a las elecciones primarias nacionales obligatorias que son contiendas abiertas que determinan los candidatos de los partidos tanto para las elecciones presidenciales como para el Congreso. ¿La razón? Milei no quiere que el gobierno financie estos votos. En cambio, apunta a que los partidos decidan sobre los candidatos utilizando sus propios mecanismos (y fondos) internos, similar a lo que sucede en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Si el proyecto de ley se aprueba, el resultado para los candidatos políticos dependerá de cómo los partidos lleven a cabo sus propias primarias. Sin embargo, si nos guiamos por Estados Unidos, podría abrir la puerta a más radical, inexperto candidatos – y una mayor polarización en Argentina.

La UE da luz verde a un enorme paquete de financiación para Ucrania