Dos heridos graves y múltiples tras tiroteo masivo en Mall of Louisiana

BATON ROUGE, Luisiana (WAFB) – El Departamento de Policía de Baton Rouge confirmó que dos personas se encuentran en estado crítico y varias más resultaron heridas luego de un tiroteo en el Mall of Louisiana.

Se cree que el tiroteo ocurrió cerca del patio de comidas.

Las fuentes dicen que no se trata de una situación de tiroteo activo y que involucró a dos grupos de personas.

Los paramédicos han sido llamados al lugar. EMS confirmó que un total de 6 víctimas fueron trasladadas al hospital. Están estableciendo un triaje cerca de JCPenney.

La policía está buscando a uno o dos tiradores.

En este momento, están despejando el camino para entrar y salir del centro comercial solo para el personal de emergencia.

Varios funcionarios han publicado declaraciones sobre el tiroteo:

â€”Estoy en la escena del centro comercial. Hemos establecido un puesto de mando. Ha habido un tiroteo con múltiples víctimas. Todos los civiles han sido escoltados de forma segura fuera del centro comercial. Por favor, mantengan a las víctimas y a sus familias en sus oraciones”.

â€”Soy consciente de la escena del tirador activo en el Mall of Louisiana. Estoy en coordinación con las autoridades y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor evite el área. Sharon y yo estamos orando por los afectados y estamos agradecidos por una rápida respuesta de nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

“He hablado con la fiscal de distrito Hillar Moore, quien está monitoreando activamente la situación relacionada con el disparo de un arma o armas en el patio de comidas del Mall of Louisiana. Varias agencias policiales están respondiendo; evite el área. Más detalles estarán disponibles pronto”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.

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