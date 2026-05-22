Argentina en conversaciones para retrasar los vencimientos de repos hasta después de las elecciones

Las autoridades argentinas están en conversaciones con los principales bancos internacionales para extender los vencimientos de los acuerdos de recompra (repos) para ayudar a reducir la carga de deuda del gobierno antes del año electoral 2027.

El gobierno del presidente Javier Milei está en conversaciones con los bancos para fusionar los tres repos que negoció desde 2025 en uno solo por valor de al menos 5 mil millones de dólares con vencimiento en 2028 o más tarde, después de la carrera presidencial, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Esos bancos esperan que la operación, que no es definitiva, se concrete dentro de un mes, dijeron las personas. La tasa de interés aún no se ha fijado, informa News.Az, citando a BuenosAiresTimes.

En una reunión reciente con inversionistas, el gobernador del Banco Central, Santiago Bausili, buscó disipar las preocupaciones sobre los vencimientos de los repos, diciendo que los funcionarios estaban trabajando en una solución con anticipación, según otra persona familiarizada con el asunto, que solicitó el anonimato para discutir la conversación privada.

El Banco Central de Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Argentina consiguió recientemente un repo de 3.000 millones de dólares liderado por Santander, BBVA y Deutsche para ayudar a realizar los pagos de bonos de enero. La nación tiene más de 20.000 millones de dólares en vencimientos de deuda en 2027, según Barclays, una cifra imponente dado que también es un año electoral y no se puede descartar la agitación del mercado.

A mediados de 2025, la administración Milei firmó un préstamo repo de dos años y 2.000 millones de dólares con bancos internacionales que vence en 2027, además de un acuerdo similar de dos años y 1.000 millones de dólares firmado anteriormente. A

“Nuestro programa financiero está prácticamente cubierto en su totalidad”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa el 8 de mayo. “A lo sumo, el próximo año tendremos que refinanciar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Si el mercado está en un nivel razonable, podemos acudir al mercado. Pero como siempre digo, estamos explorando fuentes alternativas de financiación”.

La última mejora crediticia de Argentina ha alimentado las apuestas de que el país tendrá otra oportunidad de acceder a los mercados internacionales después de perder una ventana a principios de 2026.

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Por Ulviyya Salmanli