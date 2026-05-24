Argentina lanzó una IA para predecir el futuro. No pudo predecir un error tipográfico

En resumen El Ministerio de Capital Humano de Argentina lanzó la iniciativa “Gemelo Digital” diseñada para simular el impacto de las políticas sociales antes de su implementación.

El vídeo promocional provocó burlas instantáneas por errores gramaticales, un avatar de la ministra Sandra Pettovello generado por IA, una bandera de Singapur y un logotipo visible de Amazon AWS.

Los políticos de la oposición presentaron solicitudes formales de información y los expertos en privacidad advirtieron que el sistema carece de un marco de gobernanza y podría permitir la vigilancia algorítmica a escala.

El Ministerio de Capital Humano de Argentina tiene una afirmación audaz: puede predecir el futuro de la política social utilizando inteligencia artificial. El presidente Javier Milei anunció el viernes a través de X la iniciativa “Gemelo Digital Social” (que se traduce aproximadamente como “Gemelo Digital Social”), calificándola de “un cambio de paradigma en la política social”.

Cerró el anuncio con “¡MAGA. VLLC!”, un guiño al lema de Trump junto al suyo, para que nadie se pierda la marca política.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro paÃ­s lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la polÃ­tica social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

¡VLCC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq – Javier Milei (@JMilei) 22 de mayo de 2026

El sistema, un “gemelo digital social”, está diseñado como una réplica virtual y dinámica de la sociedad argentina. Ingiere datos de múltiples fuentes gubernamentales y privadas, luego utiliza IA para simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones políticas en tiempo real.

El objetivo declarado: hacer que Argentina pase de un “estado reactivo” (que responde a los problemas sociales después de los hechos) a un “estado predictivo” que pueda modelar la pobreza, rastrear los efectos de los subsidios y mapear el desarrollo del capital humano desde la niñez hasta la edad adulta.

Los gemelos digitales son una tecnología establecida. Se han utilizado en ingeniería, planificación urbana e infraestructura durante años, simulando cómo un puente resiste la carga o cómo fluye el tráfico antes de que se construya una carretera. El gobierno de Argentina afirma que esta sería la primera vez que el concepto se aplica a la política social a escala nacional.

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El sistema agregaría datos, identificaría patrones, proyectaría escenarios y convertiría la experiencia social en lo que el ministerio llama “inteligencia pública”. En la práctica: una base de datos centralizada procedente de agencias gubernamentales y del sector privado (salud, ingresos, educación, consumo) alimentada a través de un modelo de inteligencia artificial que informa a los responsables de las políticas lo que está por venir. Piense en ello como un pronóstico del tiempo para la pobreza.

No es una idea sin precedentes en el gobierno. Descifrar informó en abril de 2025 que el Ministerio de Justicia del Reino Unido estaba construyendo en secreto un sistema de inteligencia artificial para predecir quién podría cometer un asesinato, recopilando registros de salud mental, historial de adicciones e informes de autolesiones de más de 100.000 personas. Ese programa generó comparaciones inmediatas con la novela corta de Phillip K. Dick y la película “Minority Report” y desató una tormenta en materia de libertades civiles.

El propósito declarado de Argentina es más suave (optimización social en lugar de predicción del crimen), pero la arquitectura subyacente es similar: agregar suficientes datos personales y dejar que un algoritmo le diga lo que sucede a continuación.

Internet reacciona

La visión era futurista. La ejecución no fue así.

El vídeo promocional lanzado para anunciar el Gemelo Digital estuvo plagado de errores que provocaron burlas instantáneas. En el minuto 0:35, un gráfico enumeraba “MÚLTIPLES FUENTES”, sin el acento obligatorio en los múltiples de esdrújula. El error más grande apareció en el minuto 0:54: una declaración en pantalla completa de que el sistema era “PRIMER SISTEMA QUE AYUDA PREDICIR EL FUTURO”, eliminando la preposición “a” antes del verbo (lo que hace que todo suene raro en español) y falta de ortografía. “predecir” como “predicir”.

El sistema de gemelos digitales que promete predecir el futuro no pudo predecir un error tipográfico.

“No predijo los errores de ortografÃ­a,” quipped user @pablomen0 on Xâ€””It didn’t predict the spelling errors.”

El desarrollador y comentarista tecnológico Maximiliano Firtman catalogó toda la vergüenza: “Errores gramaticales y ortográficos, un ministro falso presentando hologramas, banderas de Singapur, el logotipo de Amazon AWS, un discurso terrible. Increíble”.

Se ajusta a un patrón. Hace apenas unas semanas, una foto oficial de Milei en su escritorio en la Casa Rosada (el palacio presidencial) se volvió viral porque por la ventana detrás de él, apareció nuevamente la Casa Rosada. Una imagen generada por IA de un presidente, dentro del palacio, mirando hacia el mismo palacio. El equipo de comunicaciones digitales de la presidencia tiene un problema recurrente con la producción de IA no supervisada.

La reacción política llegó rápidamente. El senador opositor Agustín Rossi presentó una solicitud formal de información exigiendo transparencia sobre el marco legal, la protección de datos y las garantías de los derechos ciudadanos del programa. “El futuro no puede convertirse en vigilancia de los ciudadanos”, escribió Rossi sobre X. El gobierno de Milei, que ha enfrentado un escrutinio repetido sobre sus relaciones con los operadores tecnológicos desde el escándalo de la moneda meme Libra, no ha abordado públicamente la cuestión de la gobernanza.

Los expertos en privacidad fueron más allá. La agregación masiva de datos reales sobre ciudadanos argentinos requiere legalmente estrictos protocolos de anonimización. No se ha anunciado tal marco.

El analista Julián RoÃ´ encuadró la preocupación a nivel estructural: “Argentina será la rata de laboratorio para analizar cómo funciona una sociedad cuando los algoritmos clasifican a los ciudadanos por riesgo, productividad o comportamiento. A partir de hoy, Argentina pasa de políticas sociales basadas principalmente en decisiones humanas a sistemas predictivos automatizados alimentados por IA y big data”.

El analista político Pablo Muñoz Iturrieta escribió: “Suena futurista y eficiente. La cuestión es que esto suena como el sueño húmedo de cualquier tecnócrata autoritario”.

Me da la impresiÃ³n que con medidas como estas Argentina se estÃ¡ convirtiendo en un experimento del globalismo tecnÃ³crata. Ante casos como estos es que tenemos que cuestionarnos si a esto se referÃ­a @AgustinLaje en su gran obra Batalla Cultural cuando se refiere a nuestrosâ€¦ https://t.co/yJ3gj7eraa – Pablo Muñoz Iturrieta (@PMunozIturrieta) 22 de mayo de 2026

La solicitud de información formal del senador Rossi sigue pendiente. El Ministerio de Capital Humano no ha dado más detalles ni sobre los errores de video ni sobre el marco de gobernanza de datos bajo el cual operaría el sistema.