Predicción Bitesize: Fulham vs Newcastle United – 24/05/26

El domingo por la tarde, dos equipos firmarán la campaña de la Premier League 2025/26, cuando el Fulham reciba al Newcastle en Craven Cottage. El Fulham, dirigido por Marco Silva, buscará despedirlo positivamente después de una temporada llena de altibajos. Por otro lado, el Newcastle, bajo la dirección de Eddie Howe, ha vuelto a la senda de la victoria y espera cerrar la temporada con otra victoria en Londres.

Ambos equipos han tenido dificultades para encontrar consistencia en el campo, pero el Newcastle llega con más confianza al haber sumado siete puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League. En su último enfrentamiento en St. James’ Park, los Magpies se impusieron 3-1 al West Ham, mientras que el Fulham solo ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos de liga.

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