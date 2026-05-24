1 muerto y decenas de heridos tras explosión en astillero de la ciudad de Nueva York, dicen funcionarios.

NUEVA YORK – Una persona ha fallecido después de un incendio y dos explosiones el viernes en un astillero de la ciudad de Nueva York, según informaron las autoridades. Los funcionarios dijeron que 36 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas bomberos y otros socorristas, y un civil falleció en el lugar. Un bombero y un inspector de incendios estaban dentro de la estructura cuando ocurrió una segunda explosión, y ambos resultaron gravemente heridos por la onda de choque de la explosión. “Esta fue una situación de emergencia compleja y de rápido desarrollo”, dijo el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani durante una conferencia de prensa el viernes por la noche. Varias personas llamaron al departamento de bomberos alrededor de las 3:30 p.m., informando humo y dos trabajadores atrapados en el sótano de una estructura metálica de 46 metros por 46 metros en la parte trasera del astillero, dijo la comisionada de bomberos Lillian Bonsignore. Equipos de bomberos y servicios médicos de emergencia llegaron al lugar en seis minutos. Pero poco después de su llegada, ocurrió una explosión, causando lesiones graves a varios miembros del departamento de bomberos y a un par de civiles, dijo Bonsignore, incluido uno que falleció en el lugar. Cinco bomberos y paramédicos de rescate estaban buscando a los trabajadores atrapados dentro, encima y al lado de la estructura cuando ocurrió la segunda explosión, dijo el Jefe de Departamento John Esposito, causando más lesiones. Las lesiones más graves ocurrieron a un inspector de incendios y a un bombero que estaban dentro y golpeados por la onda de energía de la explosión. “Los espacios confinados son operaciones muy peligrosas para cualquier rescatista”, dijo Esposito. El inspector de incendios se encuentra en condición crítica pero estable con una fractura de cráneo y un pequeño sangrado cerebral, dijo el Dr. David Prezant, médico jefe del departamento de bomberos. “Lo estaremos observando muy cuidadosamente durante las próximas 24 horas para asegurarnos de que no haya hinchazón cerebral posterior. Si no la hay, debería recuperarse bien”, dijo Prezant. El bombero estaba en condición grave cuando llegó al hospital. Pero Prezant dijo que estaba “muy bien” para el viernes por la noche, y estaba siendo observado para asegurarse de que no tenga lesiones musculares. El incendio aún estaba ardiendo pero bajo control el viernes por la noche, con más de 200 bomberos aún en la escena, dijo Mamdani. Una investigación exhaustiva sobre la causa del incendio comenzará lo antes posible, agregó. Richard Oviogor, quien estaba en el área, le dijo a WABC-TV que escuchó dos explosiones y lo que parecía una “gran onda de choque”. La zona alberga varios negocios, incluida una empresa de tostado de café y una instalación de almacenamiento personal. El astillero solía ser propiedad de la Bethlehem Steel Company, que construyó barcos para la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.